Ce samedi, après un suspense intense, c’est Miss Ile-de-France, Diane Leyre qui a été sacrée Miss France 2022. Qui est cette jolie brune de 24 ans qui se retrouve du jour au lendemain devant les projecteurs ?

Ce samedi 11 décembre, c’est Diane Leyre qui a remporté le sacre de Miss France 2022, succédant ainsi à Miss France 2021, à savoir Amandine Petit. La jeune femme de 24 ans va donc sillonner la France durant un an, à la rencontre des français et participer à de nombreuses émissions de télévision durant son règne.

Qui est Diane Leyre, Miss Ile-de-France sacrée Miss France 2022 ?

Née en 1997 à Neuilly-sur-Seine, Diane Leyre est originaire de Camargue par son père et d’une mère d’origine libano-brésilienne. Diane Leyre est également la cousine de Miss Languedoc-Rousillon 2020, à savoir Illana Barry qui avait été candidate à l’élection Miss France 2021.

La jeune femme de 24 ans, titulaire d’un bac économique et social, a étudié durant quatre ans à l’IE Université de Madrid où elle a décroché un « bachelor in business administration. » Depuis ses études, la jeune femme qui parle trois langues (Espagnol, Anglais et Français), travaille dans l’immobilier à Paris.

Un travail qu’elle va devoir mettre en pause pour se consacrer pleinement à son nouveau rôle de Miss.

Diane Leyre s’est faite remarquer durant la cérémonie

La jeune femme, désignée parmi les favorites du public avant le début du concours, s’est faite particulièrement remarquée ce dimanche soir au cours de la cérémonie. C’est tout d’abord lors de ses prises de parole dans son portrait vidéo que le profil de la jeune femme n’est pas passé inaperçu auprès des téléspectateurs mais aussi des membres de jury qui ont pu remarquer une jeune femme dynamique. Lors de sa présentation, là encore, Diane Leyre a su se démarquer des autres candidates, en arborant un discours simple et efficace. « Je n’ai qu’une minute pour me présenter, alors je vais vous la faire simple : Je suis une personne positive, spontanée, souriante (…). »

La jeune femme qui a terminé sa prestation par : « adoptez-moi ! ». Une prestation qui a convaincu les membres du jury et les téléspectateurs qui ont désigné Miss Ile-de-France, comme Miss France 2022.

Par Jérémy Renard