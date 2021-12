La cabine de douche est généralement considérée comme une solution de secours qui n’est destinée qu’aux petites salles de bains. Il s’agit d’une idée reçue qui n’est plus vraie de nos jours. La cabine de douche est en effet bien souvent la seule option que les propriétaires de salles de bains spacieuses choisissent. La douche s’est aujourd’hui transformée en expérience luxueuse et par rapport à un bain pris dans une baignoire, elle présente de nombreux avantages !

Des formes à volonté !

Contrairement aux idées reçues, les cabines de douche ne sont plus uniquement destinées à être installées dans un coin de la pièce. En termes de formes, il n’y a plus aucune limite à votre imagination. D’habitude, on profitera de la présence d’un ou de deux murs pleins pour créer une cabine de douche, mais cette dernière pourra aussi être placée dans une niche. Au jour d’aujourd’hui, une installation dans l’espace n’a également plus rien d’exceptionnel. L’espace occupé au sol a généralement la forme d’un carré, d’un rectangle, d’un secteur circulaire. Dans les espaces ouverts, il pourra même s’agir d’un cercle complet. Si vous n’êtes pas limité par l’espace ou par votre budget, vous pourrez également envisager des solutions sur mesures.

À la fois élégant et pratique

La forme de la cabine de douche va de pair avec le type de porte. Les portes coulissantes sont un grand classique, mais les portes pivotantes, pliantes, à un ou à deux battants, sont également très élégantes. Nous vous recommandons d’éviter le plastique, tant pour le cadre que pour le panneau. Un cadre métallique avec un panneau en verre procurera une impression plus aérée. Vous aurez le choix entre un verre transparent ou un verre texturé. Vous ne devez pas avoir peur de l’endommager ou de vous blesser car ce verre est en effet très résistant. Les cabines de douche sans cadre sont également très populaires – dans ce cas, la barrière entre la personne qui se douche et son environnement sera pratiquement invisible.

Les cabines de douche ouvertes, appelées aussi « walk-in », dont un ou deux côtés ne sont pas fermés sont, elles aussi, très populaires. Elles agrandissent visuellement la pièce et elles lui apportent une touche attrayante. Elles sont très faciles à entretenir car les parois sont recouvertes d’un revêtement spécial qui empêche le calcaire de s’y déposer.

Pensez à l’avenir : un accès sans barrière

Un des grands avantages de la douche par rapport à la baignoire est qu’elle peut être accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil et être ainsi confortable et sûre à tous les âges. Elle sera particulièrement appréciée par les personnes âgées et par les personnes à mobilité réduite. Lorsque vous vous trouvez dans une de ces situations, passer par-dessus de bord de la baignoire peut se transformer en problème impossible à résoudre. La cabine de douche idéale ne comporte pas de receveur, l’évacuation de l’eau y est assurée par des siphons se trouvant dans le sol, par des gouttières ou par des siphons d’angle. Cette solution pourra être combinée à toutes les tailles et formes de cabines de douche, elle est propre et elle ne nécessite que peu d’entretien.

Si vous préférez malgré tout avoir un receveur de douche classique avec siphon, vous pourrez quand même disposer d’un accès sans obstacle. Les produits modernes ont une hauteur réduite et il existe également des versions dites encastrées, c’est-à-dire au ras du sol.

Prendre une douche à deux ? Pas de problème !

Pour qu’elle puisse vous proposer un véritable confort, il est indispensable que l’espace intérieur de la cabine de douche soit suffisamment grand. Si la disposition de votre salle de bains le permet, optez sans hésitation aucune pour un modèle de grande taille. Ces cabines de douches sont généralement rectangulaires et leurs dimensions les plus fréquentes sont de 150 × 90 cm ou de 160 × 100 cm. Elles procureront donc suffisamment d’espace à un couple d’amoureux ou à trois enfants qui viennent de rentrer du terrain de jeux.

Une oasis de relaxation et de confort

Prendre un bain dans une baignoire est synonyme de détente parfaite. Mais il est aussi possible de parfaitement se détendre dans une cabine de douche. Les pommeaux de douche ou colonnes de douche modernes vous proposent leurs soins sous forme de pluie printanière ou de pluie diluvienne, et les boîtes d’hydromassage prendront soin des différentes parties de votre corps. Ces équipements vous proposent en effet des jets d’eau latéraux ou verticaux de différentes intensités. Nous ne pouvons également pas oublier les jets spéciaux conçus pour le massage des pieds. La douche pourra être enrichie par un jeu de lumières et par de la musique. Et vous n’êtes pas obligé de rester debout. Un siège pourra être installé dans le coin de la douche et, en cas de mobilité réduite, d’autres éléments de sécurité explicites pourront trouver leur place dans la cabine de douche – poignées, mains courantes, etc.