Un tourbillon de vents extrêmement violents a ravagé plusieurs régions aux États-Unis, dont celle du Kentucky où la ville sinistrée de Mayfield a connu d’importants dégâts humains et matériels, ce 10 décembre 202. L’état de catastrophe majeure a été déclaré par les autorités.

Mayfield a été fondée au début du XVII e siècle et est dotée d’un chemin de fer et d’une grande usine. Depuis, la cité s’est imposée petit à petit comme un lieu d’échanges et commerces où se rencontraient éleveurs et agriculteurs et où se vendent des produits de première nécessité.

Une Ville détruite

Usines ruinées, immeubles et arbres tombés, voitures renversées, personnes en détresse, tout à l’air d’un bombardement en tant de guerre dans cet endroit autrefois paisible et où vivait une petite communauté en cohésion et dans le calme.

Une série de tornades a complètement détruit cette petite ville. Les images ne laissent personne insensible tant les dégâts sont immenses. Les gouverneur de la région a annoncé la mort de 50 personnes rien que dans la matinée du 10 décembre. Quelques heure plus tard, on compte une centaine de décès selon les sources officielles, dont plus de 70 dans l’État du Kentucky.

Mayfield, Kentucky. Ville de 10000 habitants rayée de la carte après le passage de la tornade qui a frappé le centre / sud des États-Unis. pic.twitter.com/t4PQXuEt1c — Théo Laubry 🇺🇸 (@TheoLaubry) December 13, 2021

La commune de Mayfield est composée d’à peu près 10.000 habitants.

L’usine de la fabrique de bougies de Mayfield témoigne de ses cicatrices après le passage violent des tornades .

La plupart des bâtiments administratifs et les maison ont été décimés. “Les habitants racontent tous que lorsque la tornade est arrivée, d’abord il y a eu le vent qui s’est levé, ensuite les oreilles qui bourdonnaient, les lumières qui vacillaient comme dans un film catastrophe”, a souligné un journaliste.

La solidarité et l’assistance aux personnes touchées et le deuil sont d’abord la priorité dans un premier temps. « Nous allons d’abord faire notre deuil ensemble », a déclaré le gouverneur. Propos repris par le L.A Times. La reconstruction de la ville est une perspective envisagée pour la suite.

Par Abdramane Abakar