Un enfant de 12 a avait été enlevé ce vendredi soir à Lès-Lens par son père dans le département du Pas-de-Calais. ce dernier a finalement été retrouvé sain et sauf en milieu de matinée ce samedi.

Le petit Hamza a été retrouvé sain et sauf au domicile de sa tante, la sœur du suspect, comme l’a indiqué le communiqué du parquet. « Son père a été placé en garde à vue par les services de la Direction de la police judiciaire Nord. Les investigations se poursuivent. » ont indiqué les autorités.

Le garçon de 12 ans avait été enlevé vendredi soir à Lès-Lens dans le département du Pas-de-Calais. Le dispositif enlèvement avait été quant à lui déclenché samedi aux environs de 5h45.

« Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché peu avant 6h ce matin. Hamza, 12 ans, a été enlevé vendredi vers 19h30 à Fouquières-Lès-Lens », précise le ministère de la justice à travers son dispositif. Son père était soupçonné de l’avoir pris au 27 rue Pasteur. L’enfant mesure 1 mètre 50, brun aux yeux noirs, vêtu d’un pyjama gris, d’un pull bleu et d’un manteau noir.

Les autorités redoutaient que le père de l’enfant ne cherche à fuir la France avec son enfant. « L’homme âgé de 40 ans et mesurant 1.73 m, 110 kg et crâne rasé, avait déjà tenté de fuir l’Union Européenne alors qu’il avait pour interdiction d’emmener son fils à l’étranger. », précisent nos confrères de LCI. Ce dernier qui est considéré comme « déterminé dans son projet et potentiellement dangereux » avait pu être intercepté à l’aéroport, précise la chaîne d’information.

Par Abdramane Abakar