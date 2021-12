[Contenu Sponsorisé]

L’organisation d’une cérémonie d’enterrement nécessite bien souvent un budget conséquent qui peut par ailleurs être réduit de différentes manières. En effet, en utilisant un certain nombre de solutions, il est possible de réduire leurs coûts de façon considérable et de faire face à moins de dépenses. Ces solutions sont souvent simples à employer et donnent aussi droit à des prestations de qualité et sur mesure. Focus.

Les raisons qui expliquent le coût élevé des obsèques

À l’époque actuelle, les obsèques sont de plus en plus coûteuses, et cela s’explique par les nombreux frais qui entrent dans la détermination de leurs montants. Parmi ces différents frais, les éléments comme le choix du cercueil, la région de l’inhumation et le type de caveau sont les principaux facteurs qui influent sur le prix des obsèques.

De plus, les prix pratiqués par les agences de pompes funèbres peuvent varier d’une société à une autre et atteindre plusieurs milliers d’euros pour les prestations les plus onéreuses. Ces sociétés augmentent souvent leurs tarifs à cause de l’inflation, mais également des charges sociales et fiscales qui pèsent sur elles.

Pour finir, de nombreux frais annexes ou non obligatoires s’ajoutent aux frais traditionnels des obsèques, ce qui rend encore plus coûteux le montant des factures à payer. Tous ces éléments placent finalement les familles endeuillées dans des situations difficiles ou parfois compliquées à gérer. Fort heureusement, de nombreuses alternatives permettent de rendre les obsèques moins coûteuses et de s’acquitter du montant de leurs factures sans emprunter de fortes sommes d’argent. De quoi permettre aux familles endeuillées d’enterrer leurs proches sans trop de difficultés et de façon sereine.

Conseils pour diminuer ses frais d’obsèques

Comme rappelé plus haut, les solutions permettant de réduire le coût des cérémonies d’obsèques sont légion. Elles vont des plaques funéraires personnalisables aux aides financières en passant par l’annulation des prestations facultatives.

Les plaques funéraires personnalisables

Les plaques funéraires personnalisables sont des supports permettant d’identifier le lieu d’inhumation des personnes décédées et de leur rendre un dernier hommage. Elles sont susceptibles d’afficher des messages et de comporter des photos, des symboles ou des inscriptions permettant de les personnaliser de différentes manières.

Par ailleurs, pour disposer d’une plaque funéraire alliant longévité et solidité, il est conseillé de s’adresser à une entreprise reconnue pour son savoir-faire dans la réalisation des plaques funéraires personnalisables. Le site internet Lecoqfuneraire.fr permet d’ailleurs de contacter l’une de ces entreprises et de bénéficier non seulement d’une offre sur mesure, mais également d’un service au meilleur prix.

En outre, vous pourrez trouver ici des conseils pour réussir la personnalisation de vos plaques funéraires de même que des informations très utiles sur les successions et bien d’autres choses.

Les aides financières

Les aides dédiées au financement des cérémonies d’obsèques sont également légion et sont accordées par de nombreux organismes. Elles sont notamment octroyées par les caisses de retraite et les compagnies d’assurance. Plus encore, les frais liés aux obsèques d’une personne décédée sont susceptibles d’être remboursés par la Sécurité Sociale, et ce, sous un certain nombre de conditions.

En outre, s’agissant des polices d’assurance liées au financement des obsèques, retenez que le montant des assurances demeure inchangé entre la date de la souscription du contrat et celle de votre décès. Ainsi, vous n’aurez aucune somme à payer pour faire face à la hausse des tarifs et vos obsèques ne seront pas non plus impactées par de telles situations.

L’annulation des prestations facultatives

Ces prestations sont très diversifiées et ne sont pas toujours précisées par les agences de pompes funèbres. Elles englobent particulièrement la toilette du corps, certains soins de conservation et la présentation du corps du défunt aux invités. Cette dernière prestation coûte plus ou moins 300 euros et l’annuler permet d’économiser une grosse somme d’argent.