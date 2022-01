INFO ACTU-MAG – Le passage de la nouvelle année s’est effectué dans le calme dans le département malgré quelques incidents qui ont conduit à quelques interpellations.

Dans le département de l’Essonne, il n’y a pas eu d’incidents majeurs durant les festivités du Nouvel An. Selon une source policière, on dénombre 25 véhicules incendiés et 6 poubelles brûlés sur l’ensemble de la soirée. Des chiffres en baisse par rapport aux années précédentes qui s’expliquent par le renfort de policiers sur le département durant les festivités.

Les villes concernées par ces actes de vandalisme sont : Ris Orangis, Brétigny-sur-Orge, Grigny 2, Sainte-Geneviève-des-Bois, Corbeil-Essonnes, Évry, Athis-Mons, Montgeron et Draveil.

Par ailleurs, les forces de l’ordre ont été visés par 5 tirs de mortiers au cours de la nuit. Aucun policier n’a été blessé, souligne cette même source.

Cinq personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue, au cours de cette même soirée sur le département.

Par Jérémy Renard