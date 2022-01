Agnès Firmin Le Bodo, députée de la majorité du Havre (Seine-Maritime), a partagé sur son compte Twitter, une capture du mail qu’elle a reçu. Un mail qui la menace de décapitation.

Nommée récemment députée de la majorité du Havre (Seine-Maritime), Agnes Firmin Le Bodo a été menacée de mort par mail. Dans ce dernier signé « liberteforte » que la députée à partagé sur son compte Twitter, il est écrit en intitulé : « Je pense sérieusement à te décapiter. »

L’auteur du mail écrit ensuite son intention de passer à l’acte. « J’y pense tellement que j’en fais souvent des rêves même si je ne me souviens pas de tout. » ajoute ce dernier qui explique que des « têtes doivent tomber ».

Des menaces contre « la dictature » et « la collaboration »

La porte-parole du nouveau parti créé par Edouard Philippe est menacée pour « sa collaboration » et « sa dictature » comme le souligne l’auteur du mail qui explique être « prêt à venir lui tranche la tête pour lui montrer sa fermeté. »

Agnes Firmin Le Bodo a réagi à la suite de ces menaces. « Aucune menace ne dictera ma façon de voter. Il ne faut rien laisser passer, ne pas s’habituer. Face à cette montée de violence envers les élus , il est urgent que la classe politique dans son ensemble agisse. C’est bien notre démocratie qui est en danger » a-t-elle écrit dans sa publication.

Ce n’est malheureusement pas la première fois que des élus sont victimes d’insultes ou de menaces. Le 28 décembre dernier, ce sont une cinquantaine de députés qui ont été visés par des mails similaires de menaces.

Plus récemment, c’est la députée de la 4ème circonscription du Val d’Oise, Naïma Moutchou qui a été victime de menaces de mort. La jeune femme a elle aussi reçu un mail dans lequel on peut-y lire : « Tu ne mérites que des rafales de balles à ton domicile et de te faire couper la tête. »

Aucune menace ne dictera ma façon de voter. Il ne faut rien laisser passer, ne pas s’habituer. Face à cette montée de violence envers les élus , il est urgent que la classe politique dans son ensemble agisse. C’est bien notre démocratie qui est en danger ⚠️. pic.twitter.com/mudRybuEwE — Agnes Firmin Le Bodo (@agnesfirmin) January 2, 2022

‼️‼️‼️ Nous sommes de nombreux élus à recevoir menaces de mort et intimidations pour tenter d’influencer nos votes.



Ne cédons rien à ceux qui voudraient que la violence prenne le pas sur la discussion dans le débat public.



C’est la démocratie qui se joue. pic.twitter.com/MLbwsDK4vJ — Naïma Moutchou (@NaimaMoutchou) January 2, 2022

Par La Rédaction