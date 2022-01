Le spécialiste des maladies infectieuses s’est récemment exprimé dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube concernant la vaccination.

Dans une interview de 28 minutes, publiée sur sa chaîne Youtube, le professeur Didier Raoult a tenu à dire ce qu’il pensait de la vaccination et du contrôle de l’épidémie par les vaccins.

« Au niveau collectif, il faut être clair, il n’y a pas d’évidences de contrôle de l’épidémie actuellement par les vaccins. » explique le professeur Didier Raoult, ajoutant qu’il ne fallait pas croire ce que dis la presse concernant la vaccination : « Faut pas croire ce que dis la presse, la presse elle dit la vérité du jour : « si ça diminue, c’est grâce au vaccin, si ça augmente, c’est pas sa faute, ou c’est parce qu’il faut faire une deuxième, une troisième, une quatrième injection. » On ne peut pas jouer comme ça sans arrêt pour dire non non non, ça va très bien marcher, je vous promet (…) » explique Didier Raoult.

Un discours publié le 4 janvier sur sa chaîne qui intervient seulement quelques heures avant les déclarations fortes d’Emmanuel Macron qui s’en est pris aux non-vaccinés lors d’une entretien au Parisien ce même jour. « J’ai très envie de les emmerder, on va continuer de le faire » a déclaré le chef de l’État qui a même été plus loin dans ses propos, allant même jusqu’à qualifier les antivax d’« irresponsables » par rapport aux nombreux sujets qui font actuellement débat entre vaccinés et antivax : « Le fait même que l’on pose la question du refus de soin pour des gens non vaccinés est un drôle de virus.

Et ça, c’est l’immense faute morale des antivax: ils viennent saper ce qu’est la solidité d’une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen ». a ainsi déclaré le Président de la République auprès de nos confrères.



Par La Rédaction