L’iPhone 13 d’Apple est d’une performance hors norme. La marque américaine propose un téléphone possédant une capacité de stockage de 1 To de fichiers. Choisissez les meilleurs accessoires afin de mieux profiter de la puissance et de toutes les fonctionnalités de votre smartphone. Cet article vous dévoile les équipements incontournables adaptés à votre iPhone 13.

La coque : un accessoire indispensable pour protéger votre iPhone 13

L’achat d’un iPhone 13 représente un investissement important dans la mesure où il s’agit d’un téléphone haut de gamme. C’est pourquoi il s’avère crucial de le protéger contre d’éventuels chocs, rayures et chutes. Consultez les offres en ligne afin de trouver une coque solide pour iPhone 13, capable de le sécuriser sans dénaturer son apparence.

Les critères à prendre en considération pour choisir une coque

Vous pouvez recenser en ligne différents modèles de coques adaptés à votre iPhone 13. Seulement, vous risquez d’acheter un accessoire incapable de garantir la protection optimale de votre smartphone en cas de chocs ou de chute. Pour vous aider à mieux choisir une coque, tenez compte des critères suivants :

la solidité de la coque : privilégiez une coque capable d’absorber les coups et de protéger contre les chocs. Certains modèles assurent la sécurité de votre appareil en cas de chute de moins de 3 m de hauteur,

les finitions de la coque : les grandes marques d'accessoires de téléphonie mobile utilisent des méthodes de découpage au laser afin d'allier finesse et sécurité des smartphones. Orientez votre choix vers les coques en silicone souple assurant la protection de l'écran et de la caméra. L'idéal est même de trouver une coque dotée d'une membrane Soft Touch. Cette dernière facilite l'appui sur les boutons tout en les protégeant d'une manière optimale,

l’épaisseur de la coque : ce critère est important pour éviter de ressentir une gêne lors de l’utilisation de votre appareil haut de gamme. Privilégiez un modèle de coque ultra fine et slim pour une bonne manipulation de votre smartphone.

Le choix d’une coque ne doit pas être pris à la légère. N’hésitez pas à comparer plusieurs offres afin de protéger au mieux votre iPhone 13.

Les modèles phares de coques pour iPhone 13

Pour vous faciliter la tâche dans le choix d’une coque, voici les 3 modèles les plus réputés de l’année.

La coque PHANTOM

Une coque transparente et ultra fine capable de préserver le design de votre appareil tout en offrant une sécurité optimale en cas de petite chute. Elle résiste aux rayons ultra-violets. La qualité de ses matériaux de fabrication lui permet de ne pas jaunir même après des années d’utilisation.

La coque antichoc

Cet accessoire pour iPhone est conçu pour que votre appareil reste intact après des chocs. Il est en effet capable d’absorber des chutes de 3 m de hauteur. Cette coque solide est également en mesure de protéger la caméra, l’écran ainsi que les boutons de votre smartphone.

La coque transparente

La coque transparente est souple et fine. Cet accessoire pour iPhone 13, fabriqué à partir d’un silicone de haute qualité, est le parfait compromis entre finesse et protection. Cette coque est réputée pour ses finitions précises notamment pour assurer la sécurisation de la caméra, de l’écran et des boutons de votre smartphone.

Ces trois modèles vous garantiront la préservation du design, de la finesse et de la légèreté de votre iPhone 13.

Le chargeur : un accessoire vital pour une meilleure autonomie de votre iPhone

L’iPhone 13 est maintenant livré sans chargeur. L’achat de cet accessoire d’alimentation est alors vital afin de profiter des multiples atouts de votre smartphone. Dans le cadre de l’optimisation de l’utilisation d’un smartphone, il est primordial de vous munir d’un chargeur compatible avec votre iPhone 13 mini ou Pro. Pour vous aider à trouver les meilleurs accessoires d’alimentation de votre appareil, voici quelques chargeurs domestiques et sans fil les plus achetés en ce moment.

Le chargeur portable magnétique

Ce chargeur portable assure une durée de vie prolongée de votre batterie. Il s’enclenche à l’arrière de votre iPhone 13 via MagSafe, la nouvelle technologie d’Apple. Avec cet accessoire sans fil, vous bénéficierez de 17 heures supplémentaires pour lire vos vidéos sans avoir besoin d’une prise de courant.

Le chargeur domestique sans fil 2-en-1

En achetant un chargeur 2-en-1, vous serez en mesure d’alimenter votre iPhone 13 et vos AirPods en même temps. Il est muni d’un support de rondelle de charge MagSafe adapté à plusieurs accessoires compatibles Qi. Son orientation est réglable. Vous pouvez ainsi charger votre smartphone à la verticale ou à l’horizontale en fonction de vos besoins.

Le chargeur de voiture sans fil portable

Cet accessoire pour iPhone 13 vous offre la possibilité de recharger votre batterie quand vous vous déplacez. Il vous permet de pivoter votre smartphone lorsque vous êtes au volant. Le chargeur de voiture sans fil portable fonctionne avec tous les accessoires MagSafe.

Les écouteurs : des accessoires audio utiles pour profiter davantage de votre iPhone 13

Dans plusieurs pays, l’iPhone 13 n’est pas livré avec des écouteurs filaires. Avant d’acheter ce type d’accessoire audio, prenez le temps d’étudier vos besoins. Le niveau de confort diffère en effet d’un modèle à un autre.

Les critères de choix des écouteurs pour iPhone 13

Vous pouvez recenser sur le marché une large gamme d’écouteurs pour iPhone 13. Il s’avère ainsi judicieux de définir vos besoins avant d’en commander. Voici quelques éléments importants à prendre en considération pour vous aider à trouver un appareil répondant à vos attentes :

des écouteurs avec ou sans fil : vérifiez bien que les écouteurs sont réellement sans fil. Certains sont en effet équipés d’un cordon reliant les deux oreillettes. Les vrais écouteurs sans fil sont livrés dans un boîtier pour les recharger et pour faciliter leur transport,

des écouteurs offrant la réduction de bruit active : cette fonctionnalité aide à gagner en immersion quand vous voulez vous isoler du monde extérieur. Certains modèles d'écouteurs sont capables d'assurer la même réduction de bruit active qu'un casque,

la certification IP des écouteurs : si vous êtes adepte de la natation, privilégiez les appareils résistant à l’eau. Plusieurs oreillettes supportent quelques gouttes d’eau, mais ne permettent pas d’écouter de la musique quand vous nagez.

N’hésitez pas à consulter la fiche technique des écouteurs avant de trouver facilement le produit compatible à votre iPhone 13 et à vos besoins.

Quelques modèles d’écouteurs adaptés à votre iPhone 13

Selon l’avis des utilisateurs d’iPhone 13, les trois modèles suivants constituent un bon complément à votre smartphone :

les AirPods Pro : ils garantissent une meilleure sensation des basses fréquences. Ils sont capables de modifier le son grâce à sa technologie d’égalisation adaptative. Ce type d’écouteurs est équipé d’une fonction de réduction de bruit active,

les écouteurs pour sportifs : leurs oreillettes sont aussi bien pratiques que confortables. Ce modèle s’intègre idéalement dans l’écosystème iOS,

les écouteurs pro : des écouteurs offrant un son d’exception aussi bien puissant qu’équilibré. Ils sont dotés d’une fonction de contrôleur de bruit afin d’adapter le son à votre environnement. D’un design compact et élégant, ces écouteurs s’intègrent parfaitement à votre quotidien.

Ces écouteurs sont tous livrés avec des trois embouts souples en vue d’assurer le confort d’écoute et l’isolation acoustique optimale.

Apple n’inclut pas plusieurs accessoires avec la livraison d’un iPhone 13. Pourtant, ils sont indispensables pour profiter pleinement des performances de votre smartphone. Parmi cette multitude de produits incontournables, vous devez impérativement acheter une coque de qualité pour protéger votre téléphone haut de gamme. De même, le chargeur fait partie des accessoires majeurs à acquérir. Parcourez pour cela les offres promotionnelles disponibles en ligne pour trouver les accessoires sonores qui conviennent à votre iPhone 13.

