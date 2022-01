Le conducteur qui a violemment agressé le conducteur d’un bus de la ligne 91, est ressorti libre de sa garde à vue mais sera poursuivie par la justice pour les faits qui lui sont reprochés.

Jeudi dernier, un automobiliste qui a eu un accrochage Place de la Bastille avec un bus de la RATP, s’en était violemment pris à son chauffeur. L’homme qui était le passager du véhicule était descendu pour en découdre avec le chauffeur du bus qui lui était resté dans son véhicule. Il avait dans un premier temps cassé la vitre côté conducteur du bus puis s’en était pris verbalement au conducteur.

L’homme n’en était pas resté là puisqu’il était ensuite monté dans le bus pour s’en prendre physiquement au chauffeur qui avait reçu plusieurs coups au visage. La scène filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, avait profondément choqué les internautes ainsi que la RATP qui avait condamné les faits et annoncé qu’elle allait porter plainte.

Placé en garde à vue puis ressortie libre dans l’attente de son jugement

L’agresseur qui a été interpellé immédiatement après les faits après avoir reconnu être l’auteur de l’agression, a été placé en garde à vue où il a pu ressortir dans l’attente de son jugement. Le Parquet de Paris devrait prochainement le convoquer pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), rapporte CNEWS.

Si ce dernier n’a aucun antécédents judiciaires pour des faits de violences, il est toutefois connu de la justice pour des faits de stupéfiants et de détention d’arme blanche, en 2007. L’homme risque jusqu’à 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende et pourrait être condamné pour « dégradation de biens publics » et « violences ayant entrainées moins de 8 jours d’ITT ».



Par Jérémy Renard