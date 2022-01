Il n’avait plus donné signe de vie depuis plusieurs jours. L’acteur télé, Morgan Stevens, a été retrouvé mort à son domicile ce mercredi, a rapporté le site américain TMZ.

C’est un proche, qui inquiet de ne pas avoir eu de nouvelles depuis plusieurs jours, a contacté la police qui a fait la macabre découverte, en découvrant le corps sans vie de l’acteur dans la cuisine de sa maison.

La police qui n’a pas relevé de traces d’effraction, écarte la piste criminelle et s’oriente vers une mort naturelle. L’acteur qui avait 70 ans, était connu pour avoir joué dans les séries « Melrose Place » et « A Year in the Life » ou encore « Fame ». Il avait également fait plusieurs apparitions dans des émissions de télévision américaines et dernièrement en date, dans la série « Walker Texas Ranger»

Dans les années 90, l’acteur avait notamment fait la une des journaux après avoir été victime de violences policières à la suite d’une arrestation pour conduite en état d’ivresse. Placé en cellule de dégrisement, Morgan Stevens avait refusé de rendre une chemise qui lui avait été prêtée. L’acteur avait alors été frappé au visage par deux policiers, lui occasionnant une fracture du nez, de la joue ainsi qu’une luxation de la mâchoire.

Ce dernier avait alors engagé des poursuites judiciaires à l’encontre des autorités américaines qui avait finalement trouvé un accord à l’amiable pour régler cette affaire.

