Le corps de l’enfant âgé de 10 ans avait été retrouvé dans une valise jetée dans une benne à Ferrières-en-Brie en Seine-et-Marne. La mère de la victime a été appréhendée puis placée en garde à vue.

Ce jeudi, un enfant âgé de 10 ans a été retrouvé mort en tout début d’après-midi ce jeudi à Ferrières-en-Brie, a rapporté BFMTV. Le corps de la victime qui a été « caché dans une valise à roulettes, dans une benne à gravats à une centaine de mètres du pavillon familial », a détaillé Laureline Peyrefitte, la procureure de la République de Meaux, dans un communiqué jeudi.

C’est le père de l’enfant, qui inquiet de ne plus avoir de nouvelles de sa femme et de son fils depuis mercredi soir, qui avait alerté la police. Arrivés au domicile familial, les policiers avaient fait la découverte d’importantes traces de sang qui ont conduit immédiatement à l’ouverture d’une enquête avant de retrouver quelques heures plus tard, le corps de l’enfant.

De leurs côtés, les enquêteurs avaient eu connaissance du profile de la jeune femme âgée de 33 ans décrite comme étant « fragile » psychologiquement.

La mère retrouvée puis interpellée

La mère de l’enfant a finalement été retrouvée ce vendredi. Elle a été interpellée puis placée en garde à vue, a de son côté indiqué le parquet de Meaux à nos confrères du 20 Minutes, confirmant une information de LCI. La mère de l’enfant a été appréhendée alors qu’elle se trouvait au domicile d’un membre de sa famille, à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne.

Dans un communiqué publié ce jeudi, la procureure de la République de Meaux, Laureline Peyrefitte, a précisé que l’enfant « présentait plusieurs lésions graves, très vraisemblablement provoquées par arme blanche. »

Une autopsie devait toutefois être pratiquée sur le corps de l’enfant afin de déterminer les circonstances exactes de son décès.

L’enquête pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans qui a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles se poursuit.

