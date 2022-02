Sorties au Japon en 1996, les cartes Pokémons rencontrent un succès sans précédent depuis de nombreuses années. Zoom sur cette folie qui n’est pas près de s’arrêter.

Le phénomène sorti tout droit du Japon a rapidement gagné l’Europe. En France, les jeunes sont nombreux à les collectionner et de les échanger mais ignorent parfois que certaines carte Pokemon peuvent coûter très cher.

Cet emblématique jeu de carte que les petits et grands s’arrachent, est né suite au succès des premiers jeux vidéo, à savoir Pocket Monsters Vert et Pocket Monsters Rouge qui étaient sortis en 1996 au Japon.

Le succès des cartes Pokémon

Collectionnées dans le monde entier, le jeu de carte devient de plus en plus populaire. De nombreux collectionneurs tentent de mettre la main sur les cartes rares dont bon nombre d’entre elles peuvent atteindre des sommes faramineuses.

19 par exemple, un lot de cartes Pokémon issu d’un deck complet datant de 1999, s’était vendu aux enchères pour le prix record de 107.010 $ (Dollars) soit 93342 € (Euros). Depuis la sortie des toutes premières cartes Pokémon, de nouvelles cartes ont fait leurs apparitions comme les cartes Full art, Rainbow ou encore les cartes V et Vmax pour le Bloc Épée et Bouclier.

Vous l’aurez compris, la folie Pokémon n’est pas prête de s’arrêter de si-tôt et la licence non plus, qui continue régulièrement à sortir de nouveaux titres des emblématiques petites créatures.

Par Contenu Sponsorisé