L’acteur de 33 ans a été tuée par les bombardements russes, a annoncé ce dimanche 6 mars, le festival du film d’Odessa.

Depuis plus de 11 jours, Vladimir Poutine mène une guerre contre l’Ukraine. Une guerre qui a déjà fait de nombreuses victimes sur l’ensemble du territoire ukrainien, attaqué par les forces armées russes.

L’acteur ukrainien, Pasha Lee, est décédé ce dimanche, sous les bombardements alors qu’il défendait Irpin, une ville de l’oblast de Kiev, en Ukraine, rapporte Deadline, confirmant une information du festival du film d’Odessa.

Selon nos confrères, Lee avait rejoint les forces territoriales des forces armées ukrainiennes la semaine dernière pour défendre son pays natal qui est envahi depuis plus de 11 jours par les forces armées russes, à la suite d’une opération militaire lancée par Vladimir Poutine, dans la nuit du 23 au 24 février 2022.

Dans sa dernière publication publiée sur son compte Instagram, le jeune homme écrivait : « Au cours des 48 dernières heures, il y a une opportunité de s’asseoir et de prendre une photo de la façon dont nous sommes bombardés, et nous sourions parce que nous allons gérer et tout sera UKRAINE 🇺 🇦 NOUS TRAVAILLONS !!! »

Une publication accompagnée d’une photo montrant l’acteur ukrainien en tenue de militaire, arborant fièrement les couleurs de l’Ukraine.

Pasha Lee avait joué dans plusieurs films dont le film d’action The Fight Rules en 2017 et plus dernièrement dans la comédie Meeting Of Classmates, en 2019. Il était connu pour avoir fait les doublages pour les films du Roi Lion et du Hobbit.

Par Jérémy Renard