La fête a rapidement tourné à l’horreur ce dimanche dans la ville de Louvière en Belgique, après qu’un véhicule a percuté une foule de carnavaliers.

Ce dimanche sonnait comme un jour de fête à Louvière mais celle-ci s’est transformée en une véritable scène d’horreur. Les faits se sont produits aux environs de 5 heure. Des centaines de personnes étaient venues se rassembler sur le point de départ du carnaval emblématique de la ville, avant que le cortège ne s’élance par la suite.

C’est à ce moment-là qu’un véhicule, roulant à grande vitesse, est venu percuter une grande partie du défilé. Le véhicule qui a ensuite poursuivi son chemin avant d’être immobilisé quelques un peu plus loin.

L’horreur à Louvière, quand une voiture a foncé sur une foule de carnavaliers / TV5 Monde

Un lourd bilan

Ce drame a fait au moins six morts et de nombreux blessés selon la cellule d’urgence de la ville. « on déplore six décès et vingt-six blessés. » a déclaré Damien Verheyen, substitut du procureur du Roi de Mons, lors d’un point presse. Ce dernier a précisé que « les jours de dix personnes se trouvaient en danger ».

Un important dispositif de secours a été déployé sur place pour venir en aide aux victimes. Ces dernières ont été transportées vers des hôpitaux louviérois ainsi qu’à Charleroi et Mons.

Les familles des victimes ont quant à elles été prises en charge dans une « salle de sport communale et un service d’assistance aux victimes a été activé », a de son côté annoncé le bourgmestre de la Louvière, Jacques Gobert.

Deux personnes interpellées

Suite aux faits, deux personnes originaires de La Louvière, ont été appréhendées à la suite de ce drame. Le substitut du procureur a fait savoir lors de cette même conférence de presse que la piste terrorisme n’est pour le moment pas privilégiée à ce stade de l’enquête. Les deux personnes qui se trouvaient à bord du véhicule sont nées en 1988 et 1990. Leur identité n’est pour le moment pas connue.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et pour ainsi comprendre pourquoi le conducteur du véhicule ne s’est pas arrêté.

Par La Rédaction