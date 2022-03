Invitée dans l’émission du Grand Rendez-Vous sur « Europe 1 », « Les Echos » et « CNEWS », Marion Maréchal n’a pas mâché ses mots au sujet de la « courbe démographique » en France.

L’ancienne membre du Rassemblement National, qui s’est désormais ralliée au parti Reconquête d’Eric Zemmour, était l’invitée ce dimanche, de l’émission du Grand Rendez-vous sur « Europe 1 », « Les Echos » et « CNEWS ».

L’ancienne députée frontiste de 32 ans n’a pas mâché ses mots au sujet de la « courbe démographique » actuelle en France dont elle s’inquiète. Cette dernière qui a expliqué craindre que le pays devienne une « France africaine » en 2060.

« Il se peut que d’ici 2060, (…) le peuple historique, ce qu’on appelle les natifs, soient minoritaires sur le sol français. (…) » explique Marion Maréchal qui poursuit : « et qu’est ce que ça a pour conséquences ça. Disons le clairement, c’est à dire que demain nous pourrions avoir une France africaine qui porterait le même nom « France » et qui ne serait plus la même personne (…) »

Par La Rédaction