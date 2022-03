Un moyen exceptionnel de récupérer des photos, des vidéos et d’autres fichiers multimédias perdus ou supprimés de Mac.

Avez-vous déjà supprimé des photos ou des vidéos de vos cartes mémoire par accident ? Ou, pire encore, avez-vous déjà formaté la carte, pour découvrir que c’était celle qui contenait toutes vos précieuses photos ou vidéos ?

La perte de données peut avoir de nombreuses implications et peut littéralement rendre n’importe qui désespéré. Mais il existe de nombreux outils de récupération de données qui peuvent récupérer vos données. Mais lequel est le bon choix ? Nous avons trouvé le logiciel de récupération de photos du logiciel Remo impressionnant et il peut répondre à la plupart des besoins de récupération.

Lisez ici la critique complète sur Remo Photo Recovery Tool Mac…

Remo Photo Recovery pour Mac est un puissant logiciel de récupération de données qui peut vous aider à récupérer presque tous les types de fichiers perdus ou supprimés sur votre Mac. Le logiciel a une interface simple et facile à utiliser qui permet à n’importe qui de faire le travail facilement.

Une caractéristique intéressante de ce logiciel est la possibilité de récupérer des fichiers à partir de presque n’importe quel appareil, y compris des disques durs externes ou des SSD et des clés USB, ainsi que des cartes SD et d’autres types de supports de stockage..

Cet article explique comment fonctionne Remo Mac Photo Recovery. Cela fonctionne-t-il comme annoncé? Et comment utilise-t-on le logiciel de récupération de fichiers ?

Dans cet article, nous avons mis Remo Recover Mac à l’épreuve et avons constaté qu’il fonctionne comme annoncé. Le seul inconvénient du logiciel d’essai est que vous devez acheter une licence après l’avoir téléchargé pour enregistrer toutes les photos récupérées.

Test de Remo Photo Recovery Mac

Remo Mac Photo Recovery est un logiciel de récupération de bricolage conçu pour vous aider à récupérer des photos, de la musique, des vidéos et d’autres fichiers perdus sur votre Mac. Nous avons examiné les scénarios les plus courants et les avons testés comme décrit ci-dessous.

Considérez ce scénario : vous êtes en train de prendre des photos et de remplir plusieurs cartes. Vous rentrez chez vous, téléchargez toutes les photos sur votre système Mac, puis formatez toutes les cartes dans l’appareil photo.After a few moments, you realise that you n’ont pas réussi à transférer les photos de la carte désormais formatée. À ce stade, vous avez perdu toutes vos précieuses photos, la carte a été effacée.

Vous pouvez également mettre une carte mémoire pleine dans votre appareil photo pendant la prise de vue, la formater, puis vous rendre compte que vous n’avez pas transféré les images précédentes sur vos volumes de stockage. Il est également possible d’avoir des fichiers corrompus en raison de cartes, de lecteurs ou de virus défectueux.

Nous avons testé Remo Recover Mac sur des cartes et des lecteurs formatés. Quelques scénarios de corruption ont également été simulés par nos experts. La navigation dans le logiciel et l’expérience utilisateur n’étaient pas mauvaises, mais les résultats de récupération ont été excellents et environ 95 % des données ont été récupérées. Les 5% restants ont également été récupérés mais ils n’étaient pas reconnaissables car les fichiers avaient des numéros comme noms. Selon l’équipe d’assistance, cela se produit dans des conditions de corruption sévère.

L’éventail des scénarios Remo Data Recovery peut gérer sont les suivants:

De nombreux appareils Mac, un seul outil de récupération de photos: Le logiciel de récupération de photos de Remo pour Mac peut récupérer des photos supprimées ou perdues à partir de n’importe quel appareil Mac. Sur tous les appareils que nous avons testés, les performances sont sans faille sur tous les appareils Mac. Les appareils testés incluent les iMac, les MacBook Pro, le MacBook Air, le Mac Mini et l’iMac Pro.

Récupérer des photos et des fichiers Mac de n’importe quel format de fichier: Avec Remo Recover Mac Media, vous pouvez récupérer des photos de types de fichiers tels que JPEG, RAW, PNG, PSD, conçus pour assurer une récupération de photos transparente et une récupération de fichiers à partir d’APFS, HFS +, HFS, exFAT, etc..

Récupérer des photos prises sur n’importe quel appareil photo: L’outil prend en charge la récupération de photos dans des formats propriétaires de marques d’appareils photo telles que Canon, Nikon, Sony, Olympus, GoPro, DJI Phantom, etc. Certains formats incluent : CRW, NEF, ORF, etc.

Récupérer des photos à partir de scénarios de perte de photos graves: Conçu pour récupérer des photos même à partir de scénarios de perte de photos complexes comme un disque dur ou une carte SD corrompu, formaté ou même infecté par un virus.

Il est peu probable que Remo Mac Photo Recovery Software ne parvienne pas à vous aider à restaurer des images, des vidéos ou des fichiers audio supprimés ou perdus

Récupérer des photos à l’aide de Remo Mac Photo Recovery Tool : en quatre étapes faciles

L’utilisation de Remo Photo Recovery est incroyablement facile. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel sur votre système Mac, il vous suffit de suivre un processus en quatre étapes.:

Étape 1: Cliquez sur Récupérer des photos, Récupérer des fichiers ou Récupérer des volumes ou des lecteurs

Une fois que vous avez ouvert le logiciel de récupération Remo Photo, vous verrez trois options indiquées ci-dessus, choisissez en fonction de vos besoins.

Étape 2: Choisissez entre Récupérer des photos supprimées ou Récupérer des photos perdues

En fonction de vos besoins, sélectionnez si vous souhaitez récupérer des photos perdues ou supprimées et cliquez sur le bouton Suivant.

Étape 3: Sélectionnez le lecteur à partir duquel vous souhaitez récupérer des photos Mac et cliquez sur suivant

Étape 4: Sélectionnez le File Types vous souhaitez récupérer et cliquez sur suivant pour démarrer le processus de numérisation.

Vous pouvez réduire la fenêtre pendant que vous attendez et la laisser scanner en arrière-plan.

Étape 5: Une fois l’analyse terminée, un outil affichera les photos récupérées dans Data View et File Type View

Étape 6: Prévisualisez les photos récupérées à partir de votre appareil Mac, activez le logiciel et enregistrez les photos à l’emplacement souhaité.

Ce qui est encore plus admirable, c’est que vous pouvez enregistrer vos données de numérisation lorsque vous quittez Remo Mac Photo Recovery. Donc, si vous êtes épuisé de récupérer des photos et que vous souhaitez continuer par la suite, vous pouvez opérer à partir d’une session précédemment numérisée sans avoir à recommencer tout le processus. Il vous suffit d’enregistrer la session de récupération sous forme de fichier et d’ouvrir le même lorsque vous souhaitez reprendre le processus de récupération de photos.

Logiciel de récupération de photos Remo Mac : performances?

L’outil a pris en charge tous les périphériques de stockage et les versions de macOS. Il a également réussi à récupérer l’intégralité des volumes et des lecteurs. Cependant, tout logiciel de récupération de données, Remo Recover Mac ou non, fonctionne sous certaines limitations.

La durée de récupération dépend de la quantité de données/photos à récupérer. Plus les données sont nombreuses, plus le temps est long. Aussi, comme la plupart des situations de crise, les actions immédiates produisent des résultats efficaces. Il peut être difficile de récupérer à partir d’un lecteur qui a été utilisé après une perte de données.

Dans l’ensemble, Remo Recover Mac a produit des résultats plus que satisfaisants et peut être un excellent outil de récupération lorsqu’il est utilisé de manière appropriée. Il était tout aussi efficace dans divers cas de test ainsi que des dispositifs de test. Il n’y a aucune raison pour que je ne recommande pas Remo Recover à qui que ce soit.

Quel est le prix de l’outil de récupération de photos Remo pour Mac ?

La version d’essai est gratuite à télécharger et à utiliser, elle peut être utilisée pour évaluer l’efficacité de l’outil. Lorsque vous souhaitez réellement télécharger des photos récupérées sur votre système ou votre disque dur, vous devez acheter un logiciel sous licence en l’activant..

Le logiciel Remo Photo Recovery est tarifé avec soin par rapport aux autres logiciels gratuits de récupération de photos disponibles sur le marché. Le prix du logiciel Remo Photo Recovery pour Mac est d’environ $69.97 qui comprend un lifetime user license.

Derniers mots:

Avec nos tests complets effectués sur le logiciel Remo Photo Recovery, nous concluons que cet outil fonctionne bien pour récupérer les photos perdues de votre Macintosh. Cela fonctionne bien dans divers appareils de scénarios de perte de photo. On peut dire que l’outil ne nous a déçus sur aucun test. Essayez la version d’essai et faites-nous savoir comment cela a fonctionné pour vous.

Par Contenu Sponsorisé