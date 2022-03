Le candidat du parti Reconquête, a annoncé ce lundi une nouvelle mesure forte de son programme si ce dernier était élu président de la République.

Invité dans le 1945 sur M6 ce lundi, le candidat à la présidentiel, Eric Zemmour, a annoncé une nouvelle mesure forte de son programme.

Le candidat du parti Reconquête, qui connait depuis quelques jours une baisse dans les sondages, a expliqué qu’il souhaitait créer « un ministère de la « remigration » », pour expulser les « étrangers dont on ne veut plus », « clandestins », « délinquants », « criminels » et « fichés S ».

Expulser les étrangers par « charters »

Eric Zemmour qui s’entretenait face au journaliste Xavier de Moulins, a ajouté que « Le ministère aura des moyens, il aura des charters, on fera des vols collectifs » précisant que s’il est élu, il irait « dans le Maghreb pour voir avec les dirigeants de l’Algérie, du Maroc, et de Tunisie comment on peut organiser cela ».

Le candidat d’extrême droite est même allé encore plus loin dans ses propos, ajoutant qu’il souhaitait renvoyer près de 100.000 étrangers indésirables par an.

