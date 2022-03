À la veille du prochain match des 8e de final retour entre JUVENTUS et VILLAREAL, une bonne nouvelle vient de tomber. Celle du retour de Paulo Dybala et Giorgio Chiellini dans le groupe, officialisé par l’entraîneur turinois Massiliano Allegri. La nouvelle est tombée au bon moment, et elle s’avère être une bouffée d’air frais pour les fans. Mais seront-ils prêts pour le prochain match et Allegri pourra-t-il envisager de les faire jouer tout le match ? La suite vous en dira plus certainement.

Un œil avancé dans le rang des joueurs de la JUVENTUS

En pleine avancée de cette ligue des champions, la JUVENTUS compte parmi ses joueurs, un nombre assez élevé de blessés. Une situation qui suscite une grande inquiétude dans le cœur des supporters.

Cependant la nouvelle du retour de Dyballa et chiellini semble être réconfortante et très importante pour le club et les amateurs de pari football Betway. Paulo Dyballa et Giorgio Chiellini, qui se sont remis de leur blessure, feront leur retour dans le groupe de la Juventus pour le match des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Villarreal, mercredi prochain.

Leonardo Bonucci, quant à lui, ne jouera pas en raison d’une blessure au mollet gauche. C’est certainement une mauvaise nouvelle pour la Juve et l’équipe italienne de Roberto Mancini. Cette dernière doit affronter un match crucial en demi-finale contre la Macédoine du Nord la semaine prochaine. Le club espère un retour rapide à la normale.

Beaucoup d’optimisme quant à la forme physique de nos 2 joueurs : Giorgio Chiellini et Paulo Dybala

Pendant que cette nouvelle fait le tour de l’auditoire, les pronostics concernant le match JUVE-VILLAREAL sont assez importants. Et plus encore, les amoureux du foot sont contraints d’ajuster leurs enchères. Mais plus encore c’est l’occasion parfaite pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, d’enchérir sur un pari sportif Betway.

La condition physique du défenseur central et du numéro argentin suscite un grand optimisme. Ce ne sera donc pas une surprise si Massimiliano Allegri appelle les deux pour ce match.

Et pour mettre fin à cette incertitude, Allegri déclare en conférence de presse : « Chiellini, Dybala et Bernardeschi sont de nouveau disponibles, ce sont trois joueurs importants qui reviennent ». Les changements seront donc importants en cas de prolongation contre Villarreal – a-t-il ajouté, suggérant que trois joueurs pourraient débuter sur le banc. À noter que les deux équipes se sont départagées à l’aller (1-1).

Un regard du côté de Leonardo Bonucci et Denis Zakaria

En revanche, le défenseur italien Leonardo Bonucci ne sera pas dans la course. Il n’est pas encore prêt et ne participera donc pas au match contre Villarreal. Il a un problème avec son mollet qu’il ne parvient pas à résoudre, » a dit l’entraîneur. Il espère être de retour pour le match de championnat contre Salternitana le week-end prochain. Apprenez en plus à ce propos sur le site officiel de L’UEFA.

Alex Sandro avait une blessure au mollet si étrange que l’entraîneur a annoncé qu’il ne voulait prendre aucun risque. Quant à Dennis Zakaria, nous espérons qu’il sera de retour jeudi, sinon après la pause.

Nous devons terminer les deux derniers tests et ensuite nous aurons le temps de récupérer. Quant aux autres joueurs, ils sont pour la plupart hors-jeu pour une longue période.

Rencontre JUVE-VILLAREAL : L’optimisme de Massiliano Allegri paiera-t-il ce mercredi ?

« L’attitude sera la clé, nous devons avoir plus faim pour gagner. Nous espérons sortir sur le terrain affamer, comme nous savons le faire, et remporter la victoire. »

« Je ne sais pas s’il y a la qualité et la maturité pour y arriver, mais il faut avoir l’ambition d’y arriver. Quand il y a des objectifs à atteindre, il faut toujours avoir l’objectif maximum devant soi. Si nous sommes bons et chanceux, ou s’ils sont plus forts, nous n’y arriverons pas. Mais nous devons faire de notre mieux pour l’obtenir. Il ne faut pas sortir avec le regret de ne pas avoir fait le maximum. Demain un match sec, à jouer à domicile. Demain sortira un gagnant, un match direct. »

Il s’agit sans aucun doute de paroles très prometteuses et encourageantes. Mais nous le saurons bien assez tôt. Une chose est certaine, si le SCUDETTO est encore loin de la JUVENTUS, la ligue quant à elle est un autre tournoi.

