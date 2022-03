Vous avez décroché un entretien et passez donc une étape de plus vers l’obtention d’un emploi. Une question se pose néanmoins : comment vous habiller pour ce moment important ? Pour vous assurer de ne pas faire de fausse note, vous devez soigner le choix de votre tenue autant que celui de votre template de CV. Idées, tenues et styles adaptés : on vous dit tout ici.

Guide de la tenue professionnelle formelle

Dans certains secteurs d’activité, la tenue a une importance primordiale puisqu’elle véhicule de nombreuses valeurs. Elle est en effet une représentation aussi bien du collaborateur que de l’entreprise elle-même et, par extension de la qualité des services ou produits offerts. En vous demandant comment faire un CV, vous avez pris en compte à la fois les codes de l’entreprise que vous souhaitiez intégrer et ceux du secteur dans lequel vous évolueriez. Il en va de même pour votre tenue.

Édition féminine

Le maître mot de la tenue formelle est sobriété. Il est important de véhiculer une image de sérieux. Pour y parvenir, vous pouvez opter pour un pantalon fluide accompagné d’une chemise de couleur unie au ton neutre et éventuellement d’une veste. Si vous préférez une jupe ou une robe, veillez à respecter une longueur adéquate (juste au-dessus des genoux au plus court). Concernant les accessoires et le maquillage, la discrétion et l’élégance sont de mise. Choisissez donc des bijoux fins et un maquillage naturel. La dernière touche : des chaussures et un sac à main délicats. Notez qu’il est inutile de porter des escarpins, des ballerines ou des mocassins feront très bien l’affaire.

Édition masculine

Pour votre tenue formelle, adoptez un look chic et intemporel. Le costume et la cravate ne sont pas obligatoires, vous pouvez donc vous contenter d’une chemise et d’un pantalon à pinces. Pour la chemise, choisissez du blanc ou du bleu clair. Pensez à accessoiriser votre tenue avec une ceinture dotée d’une boucle discrète. Gardez cette discrétion pour les bijoux si vous portez une montre ou un bracelet, ils doivent passer quasiment inaperçu. Des derbies ou des richelieus complèteront votre look.

Une tenue professionnelle décontractée

Aussi appelée « business casual » pour les anglophones, cette tenue est adaptée à des environnements pour lesquels l’apparence du collaborateur est moins stricte. Attention cependant, moins stricte ne signifie pas négligé et votre tenue doit rester professionnelle en toutes circonstances. Voici quelques conseils pour trouver l’équilibre nécessaire pour votre entretien.

Pour les hommes

Un peu plus de possibilités ici puisque vous pouvez porter un pantalon chino ou un jean habillé (pas de trous et uniquement de couleur sombre), accompagnés d’une chemise ou d’un chemisier intégrant des imprimés. Restez de préférence dans des tons de bleu ou des couleurs sobres. Les chaussures de ville demeurent votre meilleur choix, bien que des sneakers sobres et basses pourraient éventuellement faire l’affaire (pensez à les nettoyer soigneusement avant l’entretien !).

Pour les femmes

Vous avez ici la possibilité d’exprimer votre style. Chemisier ou blouse, pantalon 7/8ème ou à pont sont quelques-uns de vos alliés. Vous pouvez porter une touche de couleur et des motifs, s’ils restent modérés. Osez les bijoux pour agrémenter votre style, mais sans trop en faire. Ils doivent compléter votre tenue sans attirer l’attention.

Par Contenu Sponsorisé