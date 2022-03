À l’échelle mondiale, la perte de dents a plusieurs causes, notamment des conditions génétiques, des caries dentaires graves, des blessures et des maladies des gencives. Cependant, quelle que soit la façon dont vous avez perdu votre dent, l’apparence de votre sourire s’aggrave.

Heureusement pour les personnes ayant perdu leur (ou leurs) dent(s), différentes solutions de remplacement dentaire existent. Idéalement, lorsque vous cherchez une solution à une dent perdue, vous voulez une solution qui semble et semble naturelle. Dans ce guide détaillé, nous examinerons plus en détail les meilleures solutions de remplacement de dents que vous pouvez utiliser.

Les 5 meilleures options de remplacement de dents dont vous pouvez profiter

1. Implants dentaires

L’une des méthodes de remplacement dentaire les plus préférées, les implants dentaires consistent à placer un tenon métallique à l’endroit précédemment occupé par la racine de votre dent naturelle. Le poteau métallique est attaché à une dent artificielle qui sent et regarde.

Il convient de noter que les implants dentaires peuvent prendre un certain temps pour se sentir naturels car le poteau métallique doit fusionner avec votre mâchoire. Le résultat, cependant, est un sourire durable et confortable. Avec un implant dentaire, vous pouvez sourire, parler et même manger comme si l’implant était une dent naturelle.

Les implants dentaires peuvent être utilisés pour remplacer une seule dent ou plusieurs de vos dents manquantes.

2. Dentiers

Cette option fonctionne bien pour plusieurs dents manquantes. Pour les personnes dont les dents sont extrêmement endommagées – ou celles à qui il manque toutes leurs dents – un ensemble complet de prothèses dentaires (c’est-à-dire un ensemble pour toutes vos dents) peut être préparé.

Les prothèses sur mesure sont fixées à leur place correcte, ce qui maintient les dents artificielles à leur place et leur donne un aspect naturel. Dans la plupart des cas, ces prothèses sont retirées avant de dormir.

3. Couronnes et bridges dentaires

Couronnes dentaires

Les couronnes dentaires sont parfaites pour les personnes ayant des dents partiellement manquantes. Les couronnes fonctionnent également bien pour les personnes ayant des implants dentaires. Ce sont des capuchons en forme de dent – qui sont souvent fabriqués avec différents matériaux – et sont conçus pour recouvrir la dent ou l’implant partiellement manquant.

Cette solution est souvent recommandée par les orthodontistes aux personnes qui envisagent un redressement des dents. Par exemple, si vous avez des dents partiellement manquantes et que vous envisagez d’utiliser des aligneurs de dents invisibles, votre orthodontiste peut vous recommander de fixer votre sourire avec des couronnes dentaires. Cela vous donnera un sourire naturel une fois votre traitement orthodontique terminé.

Des bridges dentaires

Souvent utilisés avec des couronnes dentaires, les ponts dentaires ajoutent une série de couronnes connectées là où plusieurs dents ou une seule dent manquent. Les couronnes dentaires sont souvent placées à l’extérieur où elles recouvrent les dents existantes, et une dent de remplissage (pont) est placée entre ces couronnes pour combler l’espace.

4. Collage

Souvent appliquée sur des dents partiellement manquantes, cette solution fonctionne bien mais n’est pas permanente. Selon l’ampleur de votre procédure de collage dentaire, elle peut durer jusqu’à une décennie (10 ans).

Le collage fonctionne bien pour les dents fissurées, ébréchées et cassées. Cette procédure peut rendre votre sourire complet après avoir subi une blessure qui endommage certaines de vos dents.

Lors du collage dentaire, votre dentiste utilisera un matériau de la couleur de la dent qui correspond à votre sourire actuel. Ce matériau sera collé à votre dent partiellement manquante.

Le dentiste façonnera ensuite le matériau pour qu’il corresponde à la dent restante. Le résultat est généralement une sensation naturelle et un look à un prix plus abordable que l’utilisation de facettes en porcelaine.

5. Facettes en porcelaine

Les facettes en porcelaine fonctionnent bien pour les dents partiellement manquantes. Ce sont de fines coquilles de porcelaine que votre dentiste collera à l’avant de votre dent. Les facettes en porcelaine sont personnalisées pour améliorer ou correspondre à votre sourire actuel.

Contrairement au collage régulier, les facettes en porcelaine durent plus longtemps. Avec des soins dentaires appropriés, vos facettes en porcelaine peuvent durer de nombreuses années ou décennies.

Par Contenu Sponsorisé