Pour assurer l’avenir du monde, il est en effet important d’instaurer un contrôle parental à nos enfants. Chez DetectivesPrive.fr, c’est un sujet qui nous tient tout particulièrement à cœur.

Ainsi, au cours de cet article, nous allons nous focaliser sur l’importance du contrôle parental en évoquant les risques auxquels font actuellement face nos enfants. Nous vous présenterons par la suite une solution clé en main pour assurer la sécurité des mineurs.

Le contrôle parental : une nécessité

On dit souvent que le contrôle parental est important, mais selon les experts, c’est une véritable nécessité. Les risques auxquels s’exposent les enfants peuvent affecter profondément leur psychologie et les conséquences sont souvent irréversibles.

Nombreux sont en effet les risques auxquels s’exposent les enfants du vingt-unième siècle, ce qui explique la nécessité du contrôle parental. Commençons tout de suite par le risque sanitaire.

Limitation de l’exposition aux écrans

Il n’est plus à prouver que l’excès d’écran nuit forcément à la santé d’un enfant. Or, de plus en plus d’enfants ne peuvent plus vivre sans écran et cette tendance n’est pas près de s’inverser. Mais à quoi s’exposent les enfants plus exactement.

L’excès à l’écran représente trois risques avérés sur la santé. Le premier étant le risque de développer des problèmes oculaires. En effet, l’exposition excessive aux écrans peut affecter les yeux. De nombreux résultats de recherche confirment ce problème. Or, à terme, c’est un problème qui risque d’être pénalisant dans le monde professionnel.

Des chercheurs affirment également que l’excès aux écrans peut affecter les conditions physiques d’un enfant. En passant beaucoup trop de temps devant les écrans, un enfant ne fera plus assez d’activités physiques, ce qui affaiblit progressivement son corps.

L’excès aux écrans peut aussi avoir des conséquences psychologiques chez les enfants. Agissant comme une drogue, un enfant habitué à la présence d’écran peut être en manque s’il n’en a pas accès. Il risque ainsi de faire des crises de manque qui se manifestent souvent sous forme de crise d’anxiété, de stress ou d’agressivité. Et chez un enfant, un tel problème psychologique peut laisser des séquelles sur un très long terme.

Dans le cadre du contrôle parental, il est donc important d’imposer à l’enfant une limite à l’accès aux écrans. Son avenir en dépend.

Limitation de l’accès aux contenus

Depuis toujours, l’accès aux contenus audiovisuels en France a été limité par le Conseil Supérieur Audiovisuel (CSA). Le souci c’est que, depuis que les appareils connectés sont à la disposition des mineurs, il n’est plus possible de les contrôler. Ils peuvent ainsi accéder à tout le contenu d’internet qui n’est pas toujours adapté aux mineurs.

Sur internet, on peut facilement accéder à des contenus pornographiques, haineux, violents, et ce, sans avoir à présenter une carte d’identité. Les mineurs peuvent donc y accéder sans aucun contrôle. Les réseaux sociaux essayent tant bien que mal de contrôler les contenus publiés, mais ce n’est pas toujours efficace.

Or, exposé à ces types de contenu, un mineur (enfant ou adolescent) peut être affecté psychologiquement. Et on ne se lasse pas de le répéter, un traumatisme psychologique peut laisser des séquelles chez un enfant.

Le contrôle parental est donc aussi important pour contrôler et limiter l’accès à certains contenus aux enfants.

Surveillance des communications

Dans le cadre d’un contrôle parental efficace, il est aussi très important de surveiller la communication des enfants. On parle des messages textes, des appels audios et vidéos, mais surtout des échanges sur les applications de messagerie instantanée.

Les réseaux sociaux et les plateformes de messageries instantanées sont les terrains de jeu des cyberharceleurs. Les cyberharceleurs sont les personnes malintentionnées qui profitent de la vulnérabilité des enfants et des adolescents mineurs pour les harceler.

Le cyberharcèlement se manifeste sous différentes formes, mais, en principe, le but est le même et c’est d’intimider les victimes. Et quand la victime d’un harcèlement est un mineur non avisé, les conséquences peuvent être désastreuses.

En France, de nombreux jeunes et mineurs se sont donnés la mort à la suite d’un cyberharcèlement. C’est une situation de plus en plus préoccupante qu’il va falloir prendre en considération lors de la mise en place d’un contrôle parental.

Accès à la géolocalisation

La dernière raison de la nécessité d’un contrôle parental n’est pas liée aux écrans, mais il faut également en prendre en compte. Pour assurer la sécurité et l’avenir des enfants à tous les niveaux, il est en effet important d’instaurer une géolocalisation dans le contrôle parental.

En ayant accès à l’emplacement de votre enfant, vous saurez exactement où il se trouve. Vous saurez également si votre enfant a par exemple quitté l’école sans vous en aviser et, s’il s’agit d’un enlèvement, la géolocalisation permet de retrouver plus facilement sa trace.

Solutions pour surveiller les enfants

Après la lecture de ces quelques lignes qui sont plutôt inquiétantes, vous souhaitez sans doute mettre en place un contrôle parental. Nous allons vous aider pour y parvenir. Cependant, avant d’en arriver là, il est important de parler un peu de l’aspect légal du contrôle parental.

Les solutions que nous allons mettre à votre disposition ci-dessous sont des solutions de surveillance qu’on pourrait également considérer comme de l’espionnage. Cependant, surveiller un mineur (enfant ou adolescent) n’a rien d’illégal en France du moment que le surveillant est un parent ou un tuteur légal de l’enfant.

Par contre si vous comptez surveiller un adulte, pour éviter d’entrer dans l’espionnage et, donc, dans l’illégalité, vous devez informer l’adulte cible de l’existence d’un dispositif de surveillance. Si vous comptez surveiller le téléphone d’un enfant en tout cas, voici les solutions qui s’offrent à vous.

Localiser mon appareil

La première solution consiste à utiliser la fonctionnalité de localisation du téléphone. Que ce soit sur les téléphones sous Android ou les appareils sous iOS, il existe des fonctionnalités qui permettent de localiser l’appareil (Localiser mon appareil pour Android et Localiser mon iPhone pour Apple).

Pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités, il vous suffit d’avoir accès à l’identifiant et au mot de passe du compte Google (Android) ou iCloud (Apple) du téléphone à surveiller. Il ne vous reste plus qu’à accéder activer la fonction de géolocalisation du téléphone cible et vous aurez accès à sa localisation GPS à distance depuis un autre appareil.

A part la localisation GPS, les fonctionnalités Localiser mon appareil et Localiser mon iPhone permettent aussi de bloquer l’accès au téléphone pour limiter l’exposition de l’enfant à l’écran. Mais pour bénéficier de fonctionnalités plus intéressantes, il faut passer par la solution suivante.

Utiliser un logiciel espion

En effet, l’utilisation d’un logiciel espion est une solution pour mettre en place un contrôle parental plus complet. En prenant l’exemple de mSpy, le logiciel espion le plus connu du moment, il vous suffit d’installer une application sur le téléphone cible pour en avoir le contrôle total.

En plus d’accéder à la localisation et de limiter l’utilisation du téléphone à distance, mSpy permet aussi d’instaurer une zone de couverture. Ainsi, si votre enfant sort de cette zone de couverture (le périmètre de l’école par exemple), vous serez directement notifié.

mSpy permet également d’accéder à tous les messages textes (SMS) reçu et envoyé depuis le téléphone cible. Vous aurez aussi accès à l’historique des appels, aux messages échangés sur les applications de messageries instantanées et aux interactions sur les réseaux sociaux.

Pour couronner le tout, mSpy vous permet d’accéder à l’historique de navigation et même de bloquer l’accès à certains sites web inappropriés. Bref, à lui tout seul, mSpy peut fournir tout ce dont un parent a besoin pour mettre en place un contrôle parental complet et efficace.

Par Contenu Sponsorisé