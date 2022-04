L’accident s’est produit ce mercredi matin à Assouan, un haut-lieu touristique situé dans le sud de l’Égypte.

Ce mercredi matin, un bus transportant plusieurs touristes, est entré en collision avec une voiture alors qu’il circulait sur une route désertique longue de près de 300 km en direction des temples d’Abou Simbel à Assouan (Égypte).

Le bilan de cet accident est lourd puisque selon un communiqué du gouvernorat, quatre Français, un Belge et cinq Égyptiens ont été tués. Quatorze personnes ont été quant à elles blessées dans l’accident, à savoir huit Français et six Belges, Ces derniers se trouvent dans un « état stable » après avoir été hospitalisés pour des « fractures, des ecchymoses et des blessures superficielles » précise ce même communiqué relayé par nos confrères du Figaro.

L’Égypte est connue pour ses routes mal entretenues qui sont souvent responsables de ces accidents meurtriers.

Par La Rédaction