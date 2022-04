Depuis leur apparition en 2000, les cigarettes électroniques ont envahi l’Europe et sont de plus en plus nombreuses sur le marché.

Aujourd’hui, il est difficile de ne pas croiser une personne en train de fumer une cigarette électronique. Ce produit appelé également vapoteuse, vaporette ou vaporisateur personnel a pris une place importante sur le marché.

Il en existe aujourd’hui une multitude de modèles plus ou moins discrets que de nombreux sites en ligne proposent comme Ecigplanete. En effet, les marques innovent dans ce secteur pour proposer des produits toujours plus discrets pour les fumeurs. Des produits qui se déclinent sous forme de tube, pod, box ou même des cigarettes électroniques jetables appelée cigarette puff.

Des cigarettes électroniques aussi grandes qu’une clé usb

Parmi les cigarettes électroniques discrètes pour les consommateurs, le Xros Mini de la marque Vaporesso, Favostix de la marque Aspire, Doric 20 de la marque Voopoo et Avocado Baby de la marque Vaptio. Pour exemple, le Kit Flexys Q tient parfaitement dans une main puisqu’elle a la particularité d’être aussi grande qu’une clé usb. C’est également le cas pour le produit Favostix qui à l’apparence d’un long stylo et qui peut se ranger facilement dans une poche.

Les consommateurs occasionnels préféreront quant à eux des cigarettes électroniques traditionnelles qui ont l’apparence d’une cigarette sous forme d’un tube long et fin. La cigarette au format « Box » connait quant à elle toujours autant de succès même si cette dernière est plus imposante en main. Simple à prendre en main, celle-ci reste l’une des plus performantes sur le marché des cigarettes électroniques. Ce produit est également doté d’un système permettant de contrôler la puissance ou la température et possède aussi d’autres fonctionnalités comme le mode boost.

Les boutiques spécialisées les sites spécialisés en ligne pourront vous conseiller afin de vous orienter sur les produits vous correspondant le mieux.

