Avec l’arrivée d’Internet, on aurait pu craindre que l’objet livre finisse par disparaitre dans les greniers, mais il n’en est rien. Au contraire, l’arrivée du blog de cuisine et des sites spécialisés ont contribué à développer la culture culinaire de par le monde. Aujourd’hui, les recettes s’échangent à travers des outils simples et accessibles tels qu’on les trouve sur Wix, par exemple, et chacun de ces blogueurs et blogueuses cuisine contribue à enrichir la culture de l’autre en partageant ses secrets culinaires.

Le livre de cuisine est vieux comme le monde

Jusqu’à l’avènement d’internet et le développement des réseaux sociaux, le livre de cuisine faisait partie des ustensiles indispensables dans nos cuisines. Les premières recettes, rédigées sur des tablettes d’argile, datent de 1700 av. J-C et « Le Viandier » de Taillevent fut le premier livre de recette français, édité au 14eme siècle.

Pourtant, ces dernières années, le livre de cuisine avait bien tendance à être mis de côté, voire même oublié. Il passait plus de temps fermé dans un tiroir qu’ouvert sur un plat à réaliser.

Avec l’explosion des réseaux sociaux, la recrudescence des émissions sur la gastronomie et l’envol des chaines de télévision spécialisées, nos livres de cuisine commençaient même à perdre leur statut d’indispensable et semblaient presque menacés de disparaître à tout jamais.

Cependant, les chiffres sont clairs. Depuis une dizaine d’années, la tendance s’est inversée. Le livre de cuisine est de retour sur nos planches de travail et chez les éditeurs. Les ventes ont augmenté, les parutions également. Et les raisons sont multiples.

Le retour de la cuisine maison

Ces dernières années, l’envie de retrouver le goût des bons produits est de plus en plus présente dans nos quotidiens. Tout comme la nécessité de cuisiner pour des régimes particuliers type allergie, intolérance au gluten, véganisme et végétarisme. De même, le développement du télétravail a incité les gourmands à retourner dans leur cuisine pour y confectionner des plats faits maison. Les nombreux échanges en ligne via les sites participatifs et les blogs de gourmands ont d’ailleurs surement contribué à la renaissance du livre de cuisine.

Tout comme la découverte de ses propres talents grâce aux concours télévisés comme Tous en Cuisine a également permis au livre de revenir sur le devant de la scène.

Les sites de recette et autres videos en ligne peuvent être parfois pratiques pour leur côté instantané et rapidement accessible, mais rien ne vaut un bon livre spécialisé lorsque l’on a décidé de confectionner soi-même sa baguette au levain. Et rien ne vaut le plaisir de découvrir les exquises recettes de son pâtissier préféré dans un livre dont les photos suffisent parfois à nous mettre l’eau à la bouche.

La diversité de l’édition culinaire

Avant d’envahir les réseaux sociaux et les écrans de télévision, les chefs partageaient déjà leur recette dans les librairies. Un des premiers objets marketing pour promouvoir leur cuisine. Puis, les nouvelles habitudes alimentaires, les voyages dont on revient avec des envies de cuisine du monde, les émissions de télévision dont les héros sont des chefs cuisiniers, tous ces éléments ont entraîné un intérêt nouveau pour les chefs et la grande cuisine.

On ne compte plus les livres de ces professionnels qui dévoilent leurs recettes personnelles. On les teste, on s’en inspire, on les partage sur son blog personnel.

Contrairement aux recettes en ligne qu’il va falloir aller rechercher une par une, le livre permet de retrouver toutes les recettes de son pâtissier préféré au même endroit; et le plaisir est doublé si l’édition est de qualité.

Sans compter toutes ces petites éditions thématiques sur des sujets de plus en variés. Une visite sur un site de vente de livres en ligne donne une idée de la variété des ouvrages disponibles dont certains sont de vrais livres d’art.

Le livre de cuisine est un livre d’art et un genre littéraire

Il suffit de feuilleter quelques pages de « la cuisinière provençale », le célèbre recueil de recettes de Jean-Baptiste Reboul, pour se rendre compte que le livre de cuisine peut aussi être un genre littéraire. La première édition de son livre de cuisine date de 1897 et aujourd’hui, il est encore édité en 24 langues. Le ton employé par le chef provençal est tellement haut en couleurs que l’on peut prendre plaisir à lire les recettes sans pour autant avoir envie de les réaliser.

Quant à la partie visuelle, elle est souvent conçue par de véritables stylistes. Ces photographes culinaires, dont les créations artistiques ressemblent à de vraies prouesses, mettent tout leur talent au service de la beauté d’un plat. À tel point qu’il existe, depuis douze ans maintenant, un festival de la photographie culinaire, mettant en valeur ces professionnels de l’image et du bon goût.

Et si le plus vieux livre de recettes date de plus de 3600 ans, le plus récent a sûrement été imprimé hier et d’autres le seront encore demain. Signe que le livre de cuisine et les recettes qu’il contient ont encore de beaux jours devant eux et que leur place dans la culture et dans le patrimoine de l’humanité est toujours justifiée.