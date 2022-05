Ce samedi 14 mai, les gaulois du parc Astérix ont inauguré la toute nouvelle version du Tonnerre de Zeus qui s’appelle désormais Tonnerre 2 Zeus.

Nouveaux trains, nouveau circuit. L’attraction Tonnerre de Zeus qui s’est totalement renouvelée, propose désormais une nouvelle expérience et de nouvelles sensations fortes à bord de sa nouvelle attraction intitulée désormais Tonnerre 2 Zeus.

L’attraction emblématique du parc Astérix ouverte en 1997, a subi une importante refonte pour plus de sensations mais aussi pour beaucoup plus de confort comme nous avons pu le constater. Trois ans de travaux ont ainsi été nécessaires à la refonte complète de cette attraction qui trône dans la zone grecque du parc gaulois.

Au total, ce sont 7 millions d’euros qui ont été investis dans la réhabilitation de l’attraction qui a subi un important lift au niveau de son circuit. Celui-ci compte désormais une bosse inclinée à 90° (unique en Europe), deux virages à grande vitesse, deux nouvelles bosses ainsi que quatorze « airtimes* ». A cela, vient s’ajouter un tunnel avec de nombreux effets spéciaux lumineux.

*airtimes : Le moment où la vitesse fait décoller les passager de leurs sièges.

Comme nous vous l’expliquions un peu plus haut, les anciens trains ont été remplacés par de nouveaux wagons avec beaucoup plus de confort et un système de sécurité plus pointu. Les deux derniers wagons du train ont quant à eux été inversés pour propose encore plus de sensations aux plus téméraires.

De son côté, l’emblématique statue de Zeus qui trône devant l’attraction a changé son slip. Au revoir la culotte à fleur et place désormais au slip de canard qui a été dévoilé ce samedi 14 mai lors de l’inauguration officielle de l’attraction en présence de l’acteur et humoriste, Arnaud Ducret qui a ainsi lancé les festivités.

Des trains plus jolies et plus confortables, un nouveau parcours plus rapide et semé d’embuches, vous l’aurez compris, cette nouvelle version de Tonnerre de 2 Zeus est juste phénoménale. Alors, allez vite découvrir cette nouvelle attraction au parc Astérix. Nous l’avons testé, nous l’avons « surkiffé » !

Par Jérémy Renard