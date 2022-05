Après des semaines d’attentes, on sait désormais qui est le nouveau enfin plutôt nouvelle Première ministre d’Emmanuel Macron.

Ce lundi 16 mai, en fin de journée, c’est via un communiqué du service de presse de l’Élysée que l’on connait désormais le nom de la Première ministre sous Emmanuel Macron pour son second mandat de Président de la République.



C’est donc Élisabeth Borne, qui a été choisie par le chef de l’État pour assurer les fonctions de Première ministre. Après être arrivée en début de soirée à Matignon, Élisabeth Borne s’est entretenue avec l’ancien Premier ministre, Jean Castex. Puis la passation de pouvoir a eu lieu dans la cours de Matignon devant de nombreux journalistes et proches collaborateurs d’Élisabeth Borne et de Jean Castex.

Ce dernier a ensuite pris la parole pendant plusieurs minutes pour féliciter l’ancienne Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, l’ancienne Ministre de la Transition écologique et solidaire et l’ancienne ministre chargée des Transports.

« Mme la Première Ministre. Chère Elisabeth, je suis très heureux de t’accueillir ici pour exprimer ma gratitude au Président de la République après avoir fait face à une série d’événements exceptionnels et douloureux. Je voudrais dire au peuple de France combien je sais que les mois écoulés marqués par la crise sanitaire ont été difficiles. Combien cela a engendré de décès, de souffrances, nous avons du prendre des mesures difficiles. Nous avons fait face ensemble, et j’ai essayé de mener le bateau avec un seul objectif, protéger, apaiser, expliquer, rassembler, fédérer.

Il y a aussi la guerre aux portes de l’Ukraine qui n’a pas fini de faire peser toutes les conséquences. Je veux aussi avoir aussi une pensée pour toutes les victimes des attentats terroristes qui ont marqué la France.

Je me suis donné sans retenu à cette belle et grande fonction en restant fidèle à ce qu’attendent de nous nos concitoyens. La société souffre et certains de nos concitoyens rencontrent des difficultés. Le peuple français est un peuple exigeant, le peuple français est un grand peuple. Chère Élisabeth, n’oublie pas qu’il y a ceux qui s’expriment beaucoup et puis ces millions de Français que l’on entend pas, qui ne s’épanchent pas forcément sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes d’infos, mais ils sont là et ils sont la colonne vertébrale de la France.

Je veux te le dire chère Élisabeth, j’ai confiance en toi mais aussi dans le peuple de France pour qu’ensemble par notre travail et nos efforts nous puissions faire face à nos défis. Je vais sortir de la vie politique nationale dans laquelle je suis entré un peu par effraction. » a ainsi déclaré l’ancien Premier ministre.

Élisabeth Borne a ensuite pris la parole :

« Merci cher Jean pour ton engagement sans faille et pour tes mots et pour ces combats que nous avons mené ensemble. Nous partageons la conviction que c’est dans le dialogue que les politiques sociales doivent se bâtir. Vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie. C’est au plus près des Français que nous allons trouver les réponses comme le veut le Président de la République.

Je suis vraiment très émue ce soir, j’ai une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions : Édith Cresson. Je dédie cette nomination à toutes les petites filles pour leur dire ‘allez au bout de vos rêves’ et que rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. »

De son côté, Emmanuel Macron a tenu à féliciter Élisabeth Borne qui devient désormais la deuxième femme à occuper ce poste dans un gouvernement français après Édith Cresson.

Sur son compte Twitter, le chef de l’état a écrit : «

Chère Élisabeth Borne, Madame la Première ministre, Écologie, santé, éducation, plein-emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité : ensemble, avec le nouveau gouvernement, nous continuerons d’agir sans relâche pour les Françaises et les Français. »

