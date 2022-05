Son agresseur n’a pas hésité à la frapper au ventre alors qu’elle était enceinte.

Les faits se sont produits ce samedi 14 mai, dans une rame d’un tram de Montpellier, rapporte Midi Libre. Aux environs de 23 heures, plusieurs femmes qui se trouvaient dans une rame d’un tram, ont été importunées par deux hommes visiblement alcoolisés et sous l’emprise de drogues.

C’est alors que l’une d’elle, âgée de 20 ans et enceinte de sept mois les repousse à plusieurs reprises mais ces derniers insistent. La jeune fille ne se démonte pas et ne se laisse pas faire. L’un des hommes va alors perdre l’équilibre et chuter. Ce dernier s’en prend alors à la jeune maman et lui assène plusieurs coups de pied au niveau du ventre.

Blessé à coup de tesson de bouteille en verre

Des témoins présents dans la rame, vont alors tenter de s’interposer. De son côté, le compagnon de la victime, prévenu par téléphone, attend sa compagne à l’arrêt des Tonnelles. C’est alors que les deux individus s’en prennent au compagnon de la jeune fille, en le blessant à la tête par des bouteilles en verre.

Les deux hommes sont finalement interpellés par la police peu de temps après. Selon nos confrères, l’un serait âgé de 16 ans et le second serait majeur mais son âge n’est pour le moment pas connu. Ces derniers ont été immédiatement placés en garde à vue au cours de laquelle l’un d’eux a aggravé son cas lorsqu’il a de nouveau menacé sa victime de représailles et insultant au passage les policiers qui étaient en train de l’auditionner.

Les deux hommes ont été déférés devant le parquet de Montpellier pour répondre de leurs actes.



