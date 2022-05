Un énorme clash s’est produit ce jeudi 18 mai dans l’émission Touche pas à mon poste entre Matthieu Delormeau et Gilles Verdez au cours d’un débat houleux.

Ce jeudi 18 mai, Cyril Hanouna est revenu sur la polémique qui enfle autour du joueur de football Idrissa Gueye. Ce dernier est en effet au centre d’une controverse pour n’avoir pas souhaité porter un maillot en arc-en-ciel en refusant de jouer lors de la rencontre de la 37e journée de Ligue 1dédiée à la journée mondiale de lutte contre l’homophobie opposant ainsi Montpellier au club du Paris Saint-Germain auquel appartient le milieu de terrain.

Sur le plateau de TPMP, ce sujet a donc été débattu par l’ensemble des chroniqueurs présents autour de la table, dont Gilles Verdez et Matthieu Delormeau, qui en sont très rapidement venus au clash, ces deux derniers n’étant pas d’accord sur le comportement du joueur vis à vis de cette journée.

T’es vraiment un énorme co***** ! Matthieu Delormeau à Gilles Verdez dans Touche pas à mon poste

Gilles Verdez a ainsi lancé « Je lui donne raison au nom de sa liberté de conscience, d’expression de religion. Et pour ça il est jeté aux chiens. Il y a de la haine contre lui, je trouve ça inadmissible. » Des paroles qui ont fortement déplus à Matthieu Delormeau qui s’est dit scandalisé par le soutien de Gilles Verdez auprès du joueur Idrissa Gueye.

« T’es vraiment un énorme co***** ! Ça va trop loin. L’homophobie ce n’est pas une opinion, c’est un délit. C’est une honte. C’est fini je ne te parle plus. » a déclaré l’ancien animateur du Mad Mag. La situation est devenue de plus en plus tendue entre les deux chroniqueurs. Matthieu Delormeau a poursuivi : « Ce que tu viens de dire sur ce plateau, c’est une honte Gilles, j’aurais aimé que ça ne soit pas en direct et qu’on puisse couper tout ça. »

Matthieu Delormeau a ensuite quitté le plateau, ne souhaitant plus s’exprimer sur ce sujet sensible.

