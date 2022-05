Rien de tel qu’une bonne soirée de jeux, surtout si vous disposez des bons jeux a faire entre amis (et, soyons honnêtes, d’en-cas appropriés).

Cependant, pendant Pandemic, il n’était pas toujours possible de se réunir autour de la table basse pour une soirée de jeu entre amis. Heureusement, de nombreux jeux sont assez faciles à adapter à des formats adaptés à Zoom. Il existe de nombreux jeux multijoueurs passionnants spécialement conçus pour le jeu en ligne. Si Pandemic n’a pas inventé de jeux en ligne pour jeu soirée entre amis, il a certainement incité les sociétés de jeux à élargir leur offre.

Que vous organisiez une bonne vieille soirée de jeu entre pote à la maison ou que vous formiez une équipe pour l’équivalent virtuel, nous avons rassemblé 29 des meilleurs jeux drôle entre amis. Trouvez vos jeux préférés et organisez une fête mensuelle!

Liste de jeux entre amis

Si une idee de jeux a faire entre amis vous vient, vous pouvez utiliser cette liste sans risque. Il y a l’embarras du choix et chaque jeu permettra à un groupe d’amis de passer une soirée amusante.

29. Codenames

Les jeux sur le thème de l’espionnage font partie de nos jeux rétroactifs préférés à jeu a faire entre amis. (Évidemment, nous parlons ici de Where in the World Is Carmen Sandiego ? et de Spy Alley). Créé en 2015, Codenames s’inscrit dans cette tradition. Devinez avec succès les noms de code de votre équipe et entrez en contact avec les bons agents secrets avant l’équipe adverse – et essayez d’éviter l’assassin secret et l’agent double parmi vous pendant que vous y êtes.

28. Trahison à House on the Hill

Les fans d’horreur peuvent tirer un petit quelque chose de plus de Betrayal at House on the Hill, un jeu de stratégie et de suspense primé. Mais avec plus de 8 000 critiques cinq étoiles sur Amazon, c’est aussi un jeu qui a de nombreux attraits. Le principe de base est le suivant: Les joueurs entrent dans une maison hantée et, au fur et à mesure qu’ils s’y déplacent, une histoire de fantômes est révélée. Avec 50 histoires effrayantes à jouer, chaque soirée de jeu sera forcément différente. Pour encore plus de frayeurs, procurez-vous le pack d’extension Widow’s Walk.

27. Phrase d’accroche

Tout comme les charades, Catch Phrase vous propose plus de 5 000 mots et phrases à jouer et n’est pas sans raison un classique des soirées de jeu. Vous avez envie de varier les plaisirs avec un thème ? Optez pour l’un des jeux en édition spéciale, comme Star Wars Catch Phrase ou Catch Phrase : Music Edition.

26. Words with Friends 2

Avec plus de 170 millions d’utilisateurs enregistrés en 2022, Words With Friends est l’un des jeux mobiles les plus populaires de tous les temps. Il s’agit essentiellement d’un jeu de Scrabble, où votre vocabulaire et vos compétences en orthographe sont les outils qui vous aideront à atteindre le sommet.

25. Catan

Anciennement appelé Settlers of Catan, nous pensons que la populaire version en ligne a un titre plus vrai que nature : Colonist. Après tout, il s’agit d’un jeu que l’on gagne en consommant et en monopolisant les ressources naturelles d’une terre où l’on vient d’arriver, donc – exact ? Une partie de Catan peut durer des heures, et quelqu’un va se disputer sur les conditions d’échange de moutons d’un autre joueur, alors jouez avec prudence.

24. Blockbuster

Ce jeu est emballé dans ce qui semble être un vieux boîtier de VHS Blockbuster, et si ce n’est pas une raison suffisante pour l’acheter, qu’est-ce que c’est ? En plus, il inclut, pour une raison quelconque, une réplique d’un parking Blockbuster ? Vendu. Présenté comme un « jeu de cinéma pour tous ceux qui ont déjà vu un film », il n’est pas nécessaire d’être un cinéphile invétéré pour apprécier ce jeu de quiz sur les films.

23. Les chatons explosifs

Si vous pouvez passer outre le fait que Exploding Kittens implique, eh bien, des chatons qui explosent, vous ferez probablement partie des nombreuses personnes qui aiment y jouer. Présenté comme une « version de la roulette russe alimentée par des chatons », c’est le jeu le plus financé de l’histoire de Kickstarter. Bien qu’il soit également disponible sous forme de jeu de cartes, jouer en ligne via l’application vous permet d’organiser des parties avec des amis éloignés, et vous pouvez également jouer contre des inconnus.

Le fait qu’il puisse être joué avec jusqu’à 75 personnes fait de Werewolf un choix solide pour les grands groupes. (Les joueurs reçoivent des cartes de personnage qui les divisent en deux camps : Les villageois et les loups-garous. Les villageois, qui sont éliminés un par un, doivent découvrir qui sont les loups-garous avant qu’il ne soit trop tard.

21. Mahjong

Le mah-jong, parfois appelé mah-jongg, est en quelque sorte un passe-temps national en Chine, où il a été développé et s’est imposé au XIXe siècle. Ce jeu, qui consiste à assembler des ensembles et des séquences de 144 tuiles ressemblant à des dominos, a ensuite été importé aux États-Unis dans les années 1920, où il s’est implanté dans la communauté juive de New York. Aujourd’hui, le Mahjong est joué – et, dans certains cas, réapproprié – dans le monde entier. La façon la plus simple de jouer à ce jeu de casino est de le faire dans un live casino. Ici, vous pouvez non seulement passer un bon moment, mais aussi essayer de décrocher le jackpot, qui peut être dépensé au bar. Bien sûr, si vous et vos amis avez déjà l’âge légal.

20. Houseparty

Application d’appel vidéo, Houseparty propose également des jeux intégrés, notamment sa version de Apples to Apples appelée Chips and Guac. Un joueur pose une carte d’invite (virtuelle), et les autres joueurs choisissent la carte d’association de mots la plus farfelue de leur main en réponse. Vous voulez un jeu avec une ambiance différente ? Attention : Karaoke Night et Quick Draw sont également populaires sur Houseparty !

19. L’indice des Golden Girls

Vous avez déjà eu envie de prononcer la phrase « c’était Blanche sur le lanai avec le peignoir » ? En jouant à la version du Cluedo sur le thème des Golden Girls, vous pouvez le faire, tout en essayant de découvrir le mystère le plus urgent de tous : qui a mangé la dernière part de gâteau au fromage. L’un des jetons du jeu est le sac à main de Sophia, et je vous ai dit qu’il était maintenant dans mon panier Amazon ? Si Golden Girls ne vous convient pas, il existe de nombreuses autres itérations de Cluedo inspirées de la culture pop, de The Office à The Chilling Adventures of Sabrina.

18. Action ou Vérité

Qui a dit que tous ces jeux devaient être des jeux de société ? Pour une ambiance de soirée pyjama à l’ancienne, ajoutez quelques parties de Action ou Vérité. Par la suite, vous pouvez garder le thème de la confession en jouant à « Never Have I Ever », « 21 Questions » et « This or That ».

17. Échecs

Prêt à canaliser la Beth Harmon qui sommeille en vous à la manière du Queen’s Gambit ? Chess.com offre un moyen très accessible (et gratuit !) de jouer aux échecs en ligne avec des amis. Lancez un défi à votre famille et à vos amis, associez-vous à un joueur au hasard ou améliorez votre jeu d’échecs en jouant d’abord contre l’ordinateur.

16. Pantone: Le jeu

Si vous êtes quelqu’un qui compte les jours jusqu’à ce que la couleur de l’année soit annoncée par Pantone, ce jeu est pour vous. Pour jouer, l' »artiste » utilise des nuanciers de couleurs Pantone pour créer une représentation de personnages emblématiques de la culture pop à la manière d’un Pictionary, les autres joueurs devant deviner qui ils ont représenté. Une fois que vous avez fini de jouer, vous pouvez utiliser les échantillons pour choisir la couleur de la peinture de votre prochaine chambre. Vous parlez d’un jeu multi-joueurs et multi-usages !

15. Les méchants de Disney

Les inconditionnels de Disney seront ravis de pouvoir incarner leurs méchants préférés dans ce jeu de stratégie. Votre objectif ? Réaliser le plan diabolique que votre méchant a été empêché de terminer dans le film. Avec des personnages tels que le capitaine Crochet, Maléfique et Ursula, le méchant le plus diabolique peut-il gagner ?

14. Le jeu Hygge

Si la convivialité d’une bonne soirée de jeu est la raison principale de votre présence, vous allez adorer le Hygge Game. Avec des cartes comprenant plus de 300 questions et amorces de conversation qui incitent à la réflexion, c’est le moyen idéal pour inciter votre entourage à s’ouvrir. Jouez-y avec des amis dont vous êtes déjà proche, ou utilisez ces questions à poser à vos amis comme point de départ pour tisser des liens plus profonds avec de nouveaux copains.

13. Skribbl

Un autre jeu qui ressemble à Pictionary, Skribbl est gratuit, en ligne et idéal pour les grands groupes ; vous pouvez inviter jusqu’à 50 amis à vous rejoindre ! Il fonctionne mieux sur une tablette, mais nous ne vous mentirons pas : il y a quelque chose d’assez satisfaisant (lire : de plus stupide) dans la maladresse d’un croquis sur smartphone.

12. Que faites-vous comme mème ?

Vous avez déjà pensé que vous pourriez travailler au noir en tant que créateur de mèmes ? Voici le jeu qui vous permettra de le faire. Un peu à la manière de Cards Against Humanity et Apples to Apples, vous associerez des cartes de légendes à des cartes de photos dans l’espoir d’obtenir le mème gagnant de la manche. Les sens de l’humour noir sont particulièrement bienvenus !

11. Jumanji

Si nous aimons les soirées jeux, c’est en partie à cause de la nostalgie qu’elles évoquent. Pourquoi ne pas en profiter pour faire une partie de Jumanji ? Ceux qui ont vu le film de 1995 connaissent les règles. Mais ne faites pas l’erreur que beaucoup d’enfants déçus des années 90 ont faite en s’attendant à ce que de vraies créatures viennent avec le jeu.

10. Escape Room In a Box : L’expérience du loup-garou

Pourquoi payer pour une sortie en escape room IRL quand vous pouvez recréer l’expérience dans votre pyjama ? Il existe toutes sortes de jeux de société dans le milieu des escape rooms de nos jours, avec des thèmes allant des maisons de poupées hantées au Titanic, mais Werewolf Experiment est l’une des versions les plus populaires. Vous et votre équipe, tout en faisant la course contre un chronomètre de 60 minutes, devez résoudre 19 énigmes avant qu’un scientifique fou ne vous transforme en loup-garou. Aucune pression !

Créé par Ellen DeGeneres, Psych ! est un jeu de questions-réponses à l’envers. En réponse à de vraies questions, les joueurs inventent de fausses réponses, laissant le grand groupe déduire laquelle de leurs réponses est la vérité. Un mauvais coup au poker ? La beauté d’un jeu joué à distance est que cela n’a pas d’importance !

8. Le jeu des téléphones

Présenté comme la « chasse au trésor numérique ultime », Game of Phones est un jeu combinant une application et des cartes qui invite les joueurs à trouver les choses les plus drôles et les plus étranges sur leurs téléphones en réponse à différentes cartes de défi. Chaque tour, un « influenceur » désigné choisira le gagnant, et avec des défis spéciaux tels que Like et Unfollow, la subtilité n’est pas vraiment le nom du jeu ici.

7. Quiplash

La popularité de Jackbox Games a explosé pendant la pandémie, avec 10 millions de nouveaux utilisateurs entre mars et juin 2022 seulement. Quiplash est, sans doute, l’offre la plus populaire de la société. La nature Madlib-esque du jeu est assez standard, les joueurs votant pour la meilleure réponse anonyme à une question donnée, mais la façon dont Jackbox a transformé ce concept en jeu est intéressante. Astuce : Achetez le Jackbox Party Pack 3 pour avoir accès à la Trivia Murder Party, tout aussi amusante.

6. Uno

Parfois, vous n’avez pas besoin des cloches et des sifflets. Vous avez juste besoin d’une bonne vieille partie de Uno. Il existe une poignée de sites gratuits qui vous permettent de jouer au Uno en ligne avec des amis, et vous pouvez également y jouer sur Facebook.

5. Pandémie

Les soirées jeux permettent de s’évader du monde réel, non ? Sauf quand elles ne le sont pas. Dans ce jeu basé sur la stratégie et la coopération, les joueurs travaillent pour trouver un remède à quatre maladies qui menacent de bouleverser la civilisation. Si vous faites partie du contingent de personnes qui se gavaient de films d’infection aux débuts du COVID, ce jeu est probablement fait pour vous.

4. Pictionary au téléphone

Vous n’aurez besoin que d’un bloc-notes pour ce jeu, qui est à peu près ce qu’il semble être : un mélange de téléphone et de Pictionary. Pour jouer en groupe, commencez par écrire une phrase – ce qui vous vient à l’esprit – sur la deuxième feuille de votre bloc-notes. Passez-la au joueur à votre droite qui, après avoir lu la deuxième page, essaiera de dessiner cette chose sur la troisième page. Le joueur suivant écrira alors son interprétation de la page trois sur la page quatre, et ainsi de suite. Continuez ainsi jusqu’à ce que vous ayez récupéré votre carnet ; ensuite, voyez à quel point votre message original a été déformé !

3. Chantez pour votre souper

Vos amis amateurs de comédie musicale voudront faire de ce jeu un pilier de leur soirée, c’est garanti. Pour jouer, vous piocherez une carte qui représente une chanson à succès, avec des musiques de cinq genres et six décennies représentées. Pour déchiffrer les paroles de votre carte et découvrir la chanson en question, vous vous ferez confiance aux indices du jeu, puis vous devrez chanter la chanson à voix haute. Le premier joueur à deviner correctement le nom de la chanson est le gagnant de ce tour.

2. Dune

Juste à temps pour l’adaptation cinématographique, sortez la version jeu de société de Dune qui, comme le film, est également basée sur le livre de science-fiction de Frank Herbert. En jouant, vous deviendrez le chef de l’une des six factions de Dune et vous affronterez les autres joueurs pour le contrôle de sa ressource la plus convoitée : le mélange d’épices. Dans un jeu de politique, de guerre et de stratégie, faites-en le suivi de votre groupe d’amis après avoir vu le film.

1. Alice a disparu

Vous vous considérez comme un fan de jeux effrayants à jouer à faire entre amis ? Alice Is Missing, un jeu de rôle étrangement immersif, a la particularité de se jouer entièrement en mode texte. En tant que personnage, vous et vos amis allez enquêter sur la disparition d’Alice, une fille de votre ville. Du début à la fin, le jeu dure environ deux heures, avec des indices qui sont progressivement déposés dans le texte jusqu’à ce que le sort d’Alice soit finalement révélé.

Conclusion

En conclusion, nous tenons à souligner que dans cette liste de jeux, chacun peut trouver un jeu à son goût. Nous tenons également à remercier Catherine Morel qui nous a fourni des informations sur ces jeux. Elle travaille en tant que rédactrice pour le projet web Frcasinospot et s’y connaît en matière de divertissement.

