Les conditions météorologiques très mauvaises qui se sont abattues sur le camping du festival, ont contraint les équipes des Eurockéennes de Belfort, à reporter à samedi les festivités.

Après deux annulations en raison de la Covid-19, le festival des Eurockéennes de Belfort fait désormais face à un problème météorologique qui a contraint les équipes à annuler à la dernière minute les premiers concerts du festival qui devait débuter ce jeudi 30 juin.

En cause, d’importants vents violents qui ont occasionné d’importants dégâts sur la presqu’île du Malsaucy et sur le camping du festival. Par ailleurs, sept personnes ont été blessées dont une plus grièvement, à la suite de chute d’arbre et la chute de l’un des chapiteau du festival.

Dans un communiqué publié sur le site du festival, les organisateurs ont annoncé l’annulation, pour ce vendredi 1er juillet des concerts qui devaient se tenir sur le site.

« La première journée des Eurockéennes de Belfort, jeudi 30 juin, a été annulée, et les concerts du vendredi 1er juillet ne pourront malheureusement pas se tenir. » expliquent les organisateurs qui ajoutent que « les équipes du festival mettent tout en œuvre pour continuer à accueillir les festivaliers-campeurs dans les meilleurs conditions. »

🌩🔴 Images spectaculaires d’un internaute au camping des @eurockeennes de Belfort (90) ⚠️ La préfecture demande d’éviter le site du camping – La soirée de jeudi est annulée ❌ pic.twitter.com/dr6vjIUnaB — Météo Franc-Comtoise (@Meteo_FC_) June 30, 2022

Et ils disaient « bon festival » en début de journée, toujours rester méfiant #Eurockeennes #Eurocks2022 pic.twitter.com/BFwqOH55aW — Nathan Licour (@LicourNathan) June 30, 2022

Les Eurockéennes s’engagent à rembourser les billets pour les journées du Jeudi 30 juin et du Vendredi 1er juillet

Les équipes du souhaitent ainsi « poursuivre le festival dès ce samedi 2 juillet à partir de 16 heures, en assurant la sécurité des équipes et des festivaliers. »

Dans ce même communiqué, les organisateurs expliquent qu’ils « s’engagent au remboursement des billets jours (pour les journées du Jeudi 30 juin et du Vendredi 1er juillet) » précisant que les modalités de remboursement seront bientôt communiquées.

Par Jérémy Renard