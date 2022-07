Quelle est la meilleure méthode pour arrêter de fumer ?

Arrêter de fumer n’est pas une démarche facile à entreprendre, mais il existe plusieurs méthodes qui ont fait leurs preuves. Quelle est la meilleure méthode pour arrêter de fumer sans difficultés ?

Arrêter de fumer du jour au lendemain sans aide

C’est sans doute la méthode la plus radicale : arrêter de fumer du jour au lendemain. Pour y réussir, il n’y a pas de recette miracle. Les fumeurs les plus motivés jettent leur paquet de cigarettes pour ne pas risquer de craquer et doivent résister à la tentation de ne pas en racheter ou d’en demander. Cette méthode est efficace principalement chez les personnes n’ayant pas une très forte dépendance à la nicotine, qui est partiellement à l’origine de la dépendance tabagique. Si la dépendance est trop forte, les risques de rechute augmentent du fait que les symptômes liés à l’arrêt du tabac peuvent être forts. Pour ne pas craquer lors d’un épisode de manque, des petites techniques sont utiles : mâcher un chewing-gum, boire de l’eau, marcher… Tout est bon à prendre pour se sortir la cigarette de la tête.

Diminuer le nombre de cigarettes fumées

Pour les fumeurs qui n’arrivent pas à stopper le tabac du jour au lendemain, il y a la méthode de la diminution du nombre de cigarettes fumées chaque jour. Une solution qui semble efficace à première vue, mais qui pose un problème : la personne qui fume a tendance à compenser la diminution de nicotine en aspirant plus fort et plus profondément sur chaque cigarette pour en extraire un maximum. Cette méthode reste toutefois efficace, à condition d’arriver à ne plus fumer du tout au bout d’un moment. Fumer ne serait-ce qu’une cigarette par jour est dangereux pour la santé, il est donc important de parvenir à stopper complètement.

Utiliser la cigarette électronique

La cigarette électronique est de plus en plus prisée par les fumeurs car elle permet de ne plus subir les effets de la combustion, qui dégage du monoxyde de carbone particulièrement néfaste pour la santé. Elle évite également l’absorption de goudrons par les poumons. Les fumeurs qui arrivent à arrêter le tabac grâce à la cigarette électronique font un grand pas et préservent leur santé. La difficulté initiale peut être de trouver un modèle simple à utiliser, mais il en existe de nombreux conçus pour les débutants, comme des modèles de la marque Eleaf, qui est une référence. Bien entendu, l’objectif final doit être d’arrêter à un moment ou à un autre la cigarette électronique. Le fumeur, devenu vapoteur, a le choix entre plusieurs e-liquides qui contiennent plus ou moins de nicotine. L’idée étant de diminuer progressivement la nicotine pour s’en sevrer complètement, puis de vapoter de moins en moins, jusqu’à ne plus vapoter du tout.

Utiliser d’autres outils de sevrage tabagique

La cigarette électronique est une méthode pour arrêter de fumer récente. Il en existe d’autres qui donnent la possibilité de se procurer de la nicotine sans avoir de substances cancérigènes comme il y a en a beaucoup dans le tabac. C’est le cas des gommes à mâcher à la nicotine, qui donnent un sentiment de soulagement identique à celui des cigarettes. Les patchs ont de leur côté une action longue puisqu’ils libèrent progressivement la nicotine par le biais de la peau. Les deux méthodes peuvent être combinés selon les besoins.

L’hypnose pour arrêter de fumer

L’arrêt du tabac par hypnose est efficace chez les personnes qui y sont réactives. Ce n’est pas le cas de tout le monde, mais parfois, cela fait des miracles. Tenter l’expérience peut valoir le coup pour les personnes chez qui la motivation et/ou les substituts nicotinés ne suffisent pas. Une seule séance suffit parfois ! Dans les cas les plus difficiles, plusieurs séances sont nécessaires.

L’aide d’un médecin tabacologue

Peu importe la méthode choisie, arrêter de fumer sera toujours plus simple en recevant les conseils d’un spécialiste, à savoir un médecin tabacologue. Ce médecin a l’habitude d’aider les fumeurs dans leur démarche et sait les conseiller sur la méthode la plus efficace selon leur profil. Le fait de parler aide également à réussir à arrêter de fumer, de même que le fait d’être suivi régulièrement. Il existe une ligne téléphonique gérée par Tabac Info Service, le 39 89. Ce numéro est accessible à tous et est gratuit. Un suivi personnalisé est ainsi offert de façon simple et gratuite. À noter qu’un médecin traitant est également en mesure d’offrir son aide et peut prescrire des substituts nicotiniques.

Bien entendu, plusieurs méthodes peuvent être combinées. La meilleure est celle qui sera efficace pour la personne qui l’entreprend et dépend de sa dépendance et de son rapport avec le tabac.

