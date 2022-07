Vous cherchez un nouveau projet de création DIY mais vous êtes en panne d’inspiration ? Pas de panique, on a quelques idées pour vous en réserve. Dans cet article, découvrez comment créer de jolies choses à partir de perles Miyuki.

D’où viennent les perles Miyuki ?

Ce sont de toutes petites perles en verre, aussi appelées perles de rocaille, issues de la marque japonaise Miyuki. Il s’agit d’une entreprise créée dans les années 30 qui propose toute une gamme de perles, dont les plus connues sont les Delicas. Ce qui fait leur succès, c’est la facilité avec laquelle on peut passer le fil, puisque le trou des perles est relativement large. Pas besoin, donc, de s’abîmer la vue pour enfiler la perle.

De plus, elles se déclinent en de nombreux coloris, ce qui permet de réaliser de très belles créations. Vous pourrez trouver des perles miyuki sur I-make.com, un site spécialisé dans le DIY.

1. Une paire de créoles

Vous êtes lassée des créoles classiques, que vous voyez sur toutes les oreilles ? Eh bien, on vous propose de revisiter cette paire de boucles indémodables et d’y ajouter une touche d’originalité. Pour cela, vous pourrez ajouter une bande de tissage à base de perles Miyuki en longueur sur vos créoles. Utilisez plusieurs couleurs pour ajouter dynamisme et pep’s à votre tenue. Une chose est sûre : vous ne passerez pas inaperçue avec une telle création aux oreilles, et pourrez sublimer n’importe quel outfit !

2. Un bracelet d’inspiration tribale en tissage de perles Miyuki

Pour ajouter à votre assortiment de bracelets, pourquoi ne pas craquer pour un modèle avec bande large ? Et ça tombe bien, car le look bohème chic est toujours d’actualité ! Vous pourrez le tisser vous-même facilement avec des perles Miyuki, en choisissant deux ou trois couleurs assorties. Vous pourrez même y ajouter quelques fioritures comme des plumes. Résultat : votre manchette vous donne un look unique et 100% boho. À tester d’urgence !

Une broche à message ou en forme d’animal

La broche est un incontournable pour donner un petit plus à votre tenue et refléter votre personnalité. En plus, vous avez l’embarras du choix en termes de création : vous pouvez opter pour un animal, un personnage, ou bien même un message. Laissez donc libre cours à votre imagination et réalisez une broche qui vous ressemble. Il vous suffit d’une aiguille à perles, de perles et de fil à tisser Miyuki. Le must : réaliser plusieurs broches de ce type pour les accrocher sur une veste en jean oversize et la customiser un max.

Un collier choker avec des fleurs

Les chokers sont particulièrement tendances depuis quelques années, avec le retour de la mode 90’s. Pour adopter vous aussi le look, réalisez une pièce 100% unique en tissant des motifs fleuris grâce à des perles Miyuki. Pour ce faire, procurez-vous au préalable un ruban ou bien une bande aux dimensions de votre cou, un fermoir, puis des perles pour tisser dessus. Vous pourrez l’assortir avec une esthétique rock, avec des Dr Martens aux pieds par exemple. Effet garanti !