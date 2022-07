Du 7 au 26 juillet, le festival d’Avignon à la renommée internationale a accueilli plus de 46 spectacles sur scène. Un événement incontournable pour les amateurs de théâtre.

Cet été 2022, le festival créé par Jean Vilar célébrait sa 76e d’existence dans la ville d’Avignon. Pendant 20 jours, les festivaliers ont eu l’occasion de venir découvrir de nouveaux comédiens sur scène. Le festival d’Avignon a tenu à diversifier son offre, en proposant 70 débats, 30 lectures, 32 projections de films et 2 expositions au public.

Une édition qui a mis à l’honneur les femmes

Cette 76 édition du festival d’Avignon dirigé pour la dernière fois par le dramaturge et metteur en scène français Olivier Py a eu pour thème “Il était une fois” qui s’intéressait aux récits du passé et du présent.

De plus, le festival d’Avignon 2022 a tenu à soutenir la création artistique féminine en mettant plus en avant les metteuses en scènes et leurs œuvres. A l’image de la dramaturge et metteuse en scène Anne Théron venu présenter sa pièce intitulée Iphigénie à l’opéra grand d’Avignon.

Plus d’une vingtaine de représentations par jours au festival d’Avignon

En Transit, une pièce multilingue d’Amir Reza Koohestani présentée au gymnase du lycée Mistral. Une pièce basée sur le roman allemand d’Anna Seghers.

Le Moine Noir, une pièce de Kirill Serebrenniko présentée à la cour d’honneur du palais des papes. Une pièce basée sur la nouvelle fantastique russe d’Anton Tchekhov.

Dans ce jardin qu’on aimait, une pièce de Marie Vialle, metteuse en scène et comédienne présentée au Cloître des Célestins. Une adaptation du roman de Pascal Quignard.

Pour plus d’informations sur le programme, consultez le site officiel du Festival d’ Avignon.

Par Jasmine Morice