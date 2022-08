Mondialement connue pour son rôle dans « Grease », la star Olivia Newton-John est décédée à l’âge de 73 ans.

L’emblématique star Olivia Newton-John, qui brillait aux côtés de John Travolta dans le film culte « Grease », s’est éteinte ce lundi à l’âge de 73 ans. Sa mort a été annoncée par sa famille via un communiqué.

« Dame Olivia Newton-John (73) est décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée de sa famille et de ses amis. Nous demandons à tout le monde de respecter la vie privée de la famille pendant cette période très difficile. » peut-on lire sur les réseaux sociaux via un communiqué de son mari.

Olivia se battait contre un cancer du sein contre lequel elle lutait depuis près de trente ans.

Véritable star planétaire

La carrière de l’actrice a décollé quand cette dernière, encouragée par son amie et compatriote australienne Helen Reddy, a quitté l’Angleterre pour venir s’installer aux USA où elle y a rencontré le producteur Alan Carr au cours d’une soirée à Los Angeles.

C’est ce dernier qui lui offrira le premier rôle féminin dans la comédie musicale Grease qui va connaître un succès sans précédent à l’échelle mondiale, devenant ainsi un phénomène de société. Suite au triomphe du film, dans lequel la danseuse évolue aux côtés de l’acteur John Travolta, la bande originale du film occupera pendant plusieurs semaines les premières places des hits parades avec les titres comme « You’re the One That I Want » et « Summer Nights ».

« Ma très chère Olivia, tu as rendu toutes nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. » John Travolta, le 08/08/2022

Dans une publication postée sur son compte Instagram, John Travolta a rendu hommage à Olivia :

« Ma très chère Olivia, tu as rendu toutes nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. Nous vous verrons plus tard et nous serons tous réunis à nouveau. Le tien dès le premier moment où je t’ai vu et pour toujours ! Ton Danny, ton John ! » a-t-il écrit dans un message accompagné d’une photo de l’actrice à ses débuts.

Par Jérémy Renard