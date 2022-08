Les deux victimes avaient été laissées seules sans surveillance dans l’enceinte du parc aquatique belge.

Un bébé âgé de 6 mois et un enfant d’un an et demi, ont été retrouvés inconscients dans l’enceinte du parc aquatique Plopsaqua de Hannut (Belgique), ce dimanche.

Selon RTL.be qui relate les faits, les deux enfants ont été oubliés au milieu de sacs à dos, en plein soleil alors que les parents, âgés de 21 et 24 ans, étaient en train de profiter de la piscine du complexe aquatique.

Un drame évité de peu

Découverts par un l’un des maîtres nageur du parc, les deux enfants ont été rapidement pris en charge par les secours avant d’être emmenés par leurs parents à l’hôpital. Après plusieurs examens, les deux enfants sont hors de danger mais les conséquences auraient été beaucoup plus graves si ces derniers n’avaient pas été découverts à temps par les membres du parc.

Les parents des deux victimes n’ont pas été arrêtés suite aux faits. Une enquête est en cours pour des faits de négligence.

Par La Rédaction