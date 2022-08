Les communiqués de presse sont une source de choix pour les négociateurs sur le marché des changes. Voici ce qu’il faut rechercher ; assurez-vous de ne pas les manquer.

Forex ! Le Forex ! Lisez Tout Sur Le Sujet !

Les marchés évoluant en fonction des nouvelles, les données économiques sont souvent le principal moteur des mouvements du marché. C’est particulièrement vrai pour la négociation de devises, qui réagissent aux données financières américaines et aux nouvelles mondiales. Cet article examine quand les données économiques sont publiées, quelles sont les données les plus pertinentes pour les négociateurs de devises, et comment les traders peuvent agir sur ces informations qui font bouger le marché.

Les nouvelles et les données économiques sont les principaux moteurs des mouvements du marché, mais pas de la manière dont de nombreux traders le pensent. De nombreux traders débutants s’attendent à ce que les événements économiques critiques et les communiqués de presse se reflètent immédiatement dans les prix, puis se plaignent de l’irrationalité du marché et prétendent qu’il est impossible de négocier les nouvelles. Pourtant, c’est possible et très rentable à long terme si l’on est prêt à attendre le retour sur investissement. Dans cet article, nous examinerons différents types de données et les classerons en fonction de quelques critères essentiels. Nous tenterons également d’expliquer comment les communiqués de presse affectent les prix du marché.

Illustration Pexels

Stratégies

Il n’existe pas de stratégie unique de trading de nouvelles. Lorsqu’une nouvelle est annoncée, le cours monte généralement en flèche dans une direction ou a une réaction discrète, car les traders comparent le résultat aux attentes du marché. Sachant cela, il existe deux approches principales pour négocier les nouvelles.

Biais Directionnel

Un biais directionnel implique que vous pensez que le marché va évoluer dans une direction après la publication du bulletin d’information. Il est utile de comprendre quels bulletins d’information feront bouger le marché lorsque vous recherchez une opportunité de trading dans une direction spécifique. Les analystes prédisent les chiffres qui seront publiés plusieurs jours ou semaines avant la publication d’un bulletin d’information. Ce chiffre est connu sous le nom de consensus. Le chiffre donné dans un rapport de presse est appelé le chiffre réel. Il est essentiel de suivre le consensus du marché et les chiffres réels pour mieux prédire quels rapports d’actualité feront bouger le marché et dans quelle direction.

Biais Non Directionnel

L’approche du biais non directionnel est une stratégie de négociation de nouvelles plus courante. Cette méthode ignore le biais directionnel et s’appuie sur le fait qu’un bulletin d’information important provoquera un mouvement important. Le sens de l’évolution du marché des changes n’a aucune importance. Nous voulons simplement être présents lorsque cela se produit ! Cela signifie que vous avez un plan pour entrer dans une transaction si le marché évolue dans l’une ou l’autre direction. Vous n’avez aucun parti pris quant à la hausse ou à la baisse du prix, d’où le terme de parti pris non directionnel.

Illustration Pexels

Quelles Nouvelles Utiliser ?

Bien que les marchés réagissent à la plupart des nouvelles économiques de divers pays, les nouvelles les plus importantes et les plus suivies proviennent des États-Unis. Cela s’explique par le fait que les États-Unis restent le pays le plus puissant du monde, que ce soit dans le domaine militaire, géopolitique, industriel, énergétique, scientifique, culturel ou technologique. On les a même surnommés « superpuissance financière ». Même si des revers, des déséquilibres et des faiblesses ont affaibli sa position, la force et l’influence du dollar américain ne seront pas égalées de sitôt. Les États-Unis continuent d’avoir la plus grande économie du monde, et le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale. Gardez également à l’œil les mouvements du marché boursier, en particulier le marché boursier des États-Unis. Il arrive que le sentiment du marché boursier soit le précurseur de mouvements importants sur le marché des devises.

Ce Qu’il Faut Retenir