Vous avez toujours rêvé d’incarner une petite boule de poil à quatre pattes. Le jeu Stray est donc fait pour vous ! Nous l’avons testé !

Disponible depuis le 19 juillet 2022 sur le store Playstation et sur Microsoft Windows, le jeu Stray développé par BlueTwelve Studio vous embarque dans une aventure féline, bourrée d’énergie !

Stray est l’un des premiers gros titres du jeu vidéo dans lequel vous incarnez un chat errant jusqu’au jour où ce dernier va perdre la trace de ses autres compagnons à quatre pattes. L’animal qui se retrouve alors perdu dans une ville peuplée de robots à la cyberpunk, devra résoudre un tas d’énigmes pour pouvoir retrouver son chemin.

Parcourir une ville à quatre pattes n’a jamais été aussi jouissif !

Ce jeu d’aventure à la troisième personne vous permet donc de vivre durant quelques heures, la vie d’un chat, parcourant ainsi les entrailles de cette ville futuriste en empruntant des caniveaux, des conduits et différents accès que vous ne pouvez pas prendre habituellement en tant qu’être humain.

Les développeurs ont réalisé un énorme travail sur le félin que vous incarnerez et qui adopte les mêmes postures que ses compagnons à quatre pattes dans la vraie vie. Vous pourrez par exemple miauler pour signaler un danger ou parler avec vos congénères, faire des sauts plus ou moins importants suivant le lieu où vous vous trouvez, ou encore boire de l’eau croupie dans certaines partie de la ville. Il vous sera également possible de faire vos griffes sur certains éléments du décors, une fonctionnalité importante pour que votre chat se sente encore plus en forme.

Cette ville réservera toutefois son lot de surprise, avec des passages parfois complexes à franchir et des ennemis qui tenteront à plusieurs reprises de vous barrer la route. Vous pourrez toutefois compter sur l’aide de plusieurs personnages non joueur que vous rencontrerez tout au long de votre aventure, en échange de quelques petits services.

L’ambiance du jeu est très soignée et les graphismes très détaillés, vous proposeront un univers coloré pour une immersion fluide. Parcourir une ville à quatre pattes n’a jamais été aussi jouissif dans Stray.

On notera toutefois une durée de vie du jeu assez courte et il ne vous faudra que quelques heures pour le terminer sauf si vous souhaitez prendre votre temps pour faire des quêtes annexes qui ne sont pas spécialement obligatoires pour terminer le jeu mais pour celles et ceux qui veulent profiter encore un peu plus de l’univers Stray. De nombreux items cachés sont également présents dans ce titre destiné aux amoureux des félins.

Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr Stray - Test Actu-Mag.fr

Par Jérémy Renard