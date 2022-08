Un nouveau coup dur pour les joueurs dont bon nombre d’entre eux n’ont pas pu encore se procurer la dernière console de Sony en raison de la pénurie liée au Covid-19.

Mauvaise nouvelle pour les fans de Playstation. Ce jeudi matin, Sony Interactive a annoncé via un communiqué publiée sur son Blog, que le prix de la PS5 allait augmenter. La firme japonaise a justifié cette augmentation par l’inflation, soit la perte du pouvoir d’achat.

« Nous constatons des taux d’inflation mondiaux élevés, ainsi que des tendances de change défavorables, qui ont un impact sur les consommateurs et créent une pression sur de nombreuses industries. Sur la base de ces conditions économiques difficiles, SIE a pris la décision difficile d’augmenter le prix de vente recommandé (RRP) de la PlayStation 5 sur certains marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine ( LATAM), ainsi que le Canada. » explique l’entreprise nippone.

Sony précise que cette augmentation n’aura pas d’incidence sur le marché américain où les consoles resteront affichées au même prix.

En Europe, le prix de la console augmentera de 10% pour la version standard, (c’est à dire la version de la console vendue avec un lecteur de disque), soit un nouveau tarif de 549.99 €. La version numérique de la console sera quant à elle vendue 12.5 % plus chère que son prix initial, avec un nouveau prix de 449.99 €.

Dans le reste du monde, la console sera vendue au prix de :

UK :

Console Sony PS5 Edition Standard : 479,99 £

Console Sony PS5 Edition DIgital : 389,99 £

Japon (effectif le 15 septembre) :

Console Sony PS5 Edition Standard : 60 748 yen (taxes comprises)

Console Sony PS5 Edition DIgital : 49 478 yen (taxes comprises

Chine :

Console Sony PS5 Edition Standard : 4 299 yuan

Console Sony PS5 Edition DIgital : 3 499 yuan

Australie :

Console Sony PS5 Edition Standard : 799,95 dollars australien

Console Sony PS5 Edition DIgital : 649,95 dollars australien

Mexique :

Console Sony PS5 Edition Standard : 14 999 dollars mexicain

Console Sony PS5 Edition DIgital : 12 499 dollars mexicains

Canada :

Console Sony PS5 Edition Standard : 649 99 dollars canadien

Console Sony PS5 Edition DIgital : 519 99 dollars canadien

Un nouveau coup dur pour les fans qui sont nombreux à tenter de se procurer la console dernière génération de Sony qui alimente ses stocks au compte goutte, et ceci depuis sa sortie en fin d’année 2020 à cause de la crise sanitaire.

« Bien que cette augmentation de prix soit une nécessité compte tenu de l’environnement économique mondial actuel et de son impact sur les activités de SIE, notre priorité absolue reste d’améliorer la situation de l’approvisionnement de la PS5 afin qu’autant de joueurs que possible puissent découvrir tout ce que la PS5 offre et ce qui reste à venir. » précise de son côté la firme japonaise, bien consciente de la problématique liée aux stocks de la console.

Par La Rédaction