Lorsqu’il s’agit de charger et de décharger des marchandises et des équipements, la sécurité garantit l’intégrité des charges et la bonne santé des employés. Pour que votre quai de chargement soit un succès, tenez compte des suggestions de sécurité suivantes.

Utilisez un système de blocage de roue

Les travailleurs utilisent des chariots et des machines pour transporter les marchandises. Il est fréquent que des travailleurs occupés oublient des choses simples, comme le blocage d’une roue en place. Quel que soit le protocole connu, certains équipements présentent plus de risques supplémentaires que d’autres.

Faire rouler des matériaux ou utiliser un système de blocage de roue peut s’avérer une bonne solution, mais tenez compte du risque que cela représente pour les travailleurs. Reconsidérez le nombre de travailleurs affectés aux expéditions ; avoir plus de travailleurs augmente les coûts, mais diminue le risque de blessures.

Ne lésinez pas sur la sécurité concernant les surfaces de sol huileuses et humides

Les surfaces deviennent rapidement glissantes lorsqu’il pleut ou qu’il neige. De plus, les aliments, les huiles et les débris s’échappent des boîtes et des camions, créant une surface glissante pour les travailleurs sans méfiance.

Des solutions, comme l’application de sciure de bois sur les sols pour une meilleure adhérence, aident les responsables à assurer la sécurité des travailleurs.

Utilisez des échafaudages

Les quais de chargement sont de petites zones de travail, et les rampes pour camions offrent de minuscules surfaces de travail ; ces deux éléments créent des angles gênants pour les travailleurs. Il est fréquent que les travailleurs se tordent les chevilles ou tombent complètement des bords des rampes en raison de l’exiguïté des zones de travail.

Utilisez des échafaudages pour créer un espace supplémentaire pour l’expédition et la réception. Les boîtes et matériaux lourds ou de forme bizarre font perdre l’équilibre aux travailleurs et les font tomber des petites rampes de quai de chargement, mais les échafaudages permettent aux travailleurs d’ajouter ou de soustraire des éléments de l’échafaudage selon les besoins.