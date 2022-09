Un dressing dans l’appartement est un rêve pour beaucoup de gens. Cependant, nous renonçons souvent à l’organiser parce que l’appartement est trop petit. Mais est-ce une bonne décision? Découvrez les avantages du dressing à domicile et le fait qu’il ne faut pas grand-chose pour l’aménager.

Le dressing – qu’est-ce que c’est vraiment?

La distinction entre un dressing et une penderie est fluide et relève probablement davantage d’une définition personnelle. Toutefois, il est admis que le vrai dressing est celui qui possède au moins une fenêtre et une porte et qui laisse une liberté de mouvement. Il est équipé d’étagères, de tiroirs, de tringles et d’autres meubles qui permettent de ranger confortablement les vêtements, les accessoires, les chaussures et les compléments.

Quels sont les avantages d’un dressing à domicile?

Un dressing conçu pour vous et autonome est pratique et vous permet de personnaliser son apparence en fonction de vos besoins. Alors que les penderies normales ont un emplacement spécifique pour les vêtements et ne peuvent être arrangées que dans une certaine mesure par vous-même, un dressing conçu par TYLKO peut être entièrement planifié en fonction de vos goûts et de vos besoins. En optant pour un design individuel, vous pouvez modeler et meubler l’ensemble du système. Ainsi, chaque étagère du dressing, chaque tringle à vêtements et chaque tiroir peuvent être adaptés à vos besoins de rangement des vêtements.

Une armoire conçue en fonction de vos besoins individuels est la garantie que vos vêtements, accessoires et autres objets préférés seront facilement trouvés dans l’armoire et sur les étagères. Grâce aux nombreux espaces de rangement, vos vêtements seront toujours à portée de main, bien en vue. Cela rendra la création d’ensembles élégants beaucoup plus facile et rapide, tandis que l’organisation de votre espace et le maintien de l’ordre seront plus faciles. Il convient également de mentionner que même un petit dressing permet de gagner de la place dans d’autres parties de l’appartement, où les armoires et les commodes ne seront plus nécessaires.

Combien d’espace faut-il pour un dressing?

L’un des plus grands mythes est que l’on ne peut créer un dressing que si l’on possède un appartement ou une maison spacieuse. Or, ce n’est pas le cas. En optant pour un design individuel et un dressing sur mesure de TYLKO, vous pouvez facilement l’aménager dans une petite chambre, un couloir ou une chambre d’enfant. Dans le cadre de votre propre conception, vous pouvez choisir non seulement les dimensions et la couleur des meubles, mais aussi le nombre et le type de tiroirs (extérieurs/intérieurs), le nombre et la disposition des étagères. Ainsi, si vous n’avez pas beaucoup d’espace à votre disposition, vous pouvez inviter un dressing étroit – la largeur minimale est de 40 cm.

