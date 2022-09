L’annonce a été faite vendredi dernier par Valentin Lungenstrass, Adjoint au Maire de Lyon en charge des mobilités.

La mairie de Lyon vient de prendre une nouvelle décision concernant l’utilisation des trottinettes électriques en libre-service. Dans un message publié sur son compte Twitter, Valentin Lungenstrass, Adjoint au Maire de Lyon, fait savoir que l’utilisation des trottinettes électriques en libre-service sera soumise à une réglementation encadrée.

En 2021, les lyonnais ont confirmé leur intérêt pour ce mode avec 400 000 usagers uniques et un doublement de la distance parcourue.



✅ Le contrôle de l'âge 🔞 via l'identité est désormais obligatoire pour tous les usagers!



Limiter les risques d’accidents chez les plus jeunes

Seules les personnages âgées d’au moins 18 ans, pourront désormais louer des trottinettes électriques en libre-service dans la ville. « Le contrôle de l’âge via l’identité est désormais obligatoire pour tous les usagers ! » a ainsi déclaré l’Adjoint au Maire sur Twitter. Une information qui a été confirmée par la mairie de Lyon auprès de TF1 ce mardi 20 septembres 2022. « La Ville de Lyon a demandé aux deux opérateurs de rendre obligatoire la confirmation de majorité sur leur application en scannant leur pièce d’identité, et ce pour tous les usages (nouveaux ou existants). » a ainsi déclaré la mairie auprès de nos confrères.

Cette mesure à pour but de limiter les risques d’accidents encore trop nombreux dans cette grande ville de France. En Août dernier, deux adolescents de 15 et 17 ans avaient trouvé la mort après avoir été à été percutés par une ambulance alors qu’ils circulaient à deux sur une trottinette électrique, sur une voie réservée aux bus et aux deux-roues.

Pour Valentin Lungenstrass, cet appel à projet qui met l’accent sur « La durabilité des engins », « La sécurité des usagers », « L’accessibilité du service », « Le report modal et l’intermodalité » doit débuter en mars 2023 auprès des deux opérateurs sélectionnés pour assurer la continuité des trottinettes électriques en libre-service pour la ville de Lyon qui compte actuellement 262 bornes de stationnement.

Selon les données de la mairie, en 2021 la ville comptait près de 400.000 usagers uniques.

La Rédaction