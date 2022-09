INFO ACTU-MAG.FR – L’éboueur parisien cartonne sur les réseaux sociaux depuis la crise sanitaire, en filmant le quotidien de son travail.

Star des réseaux sociaux mais toujours respecté ! Ludovic, l’éboueur parisien qui filme le quotidien de son travail sur internet, a été confronté à un individu non respectueux ce vendredi 16 septembre pendant son service. Contacté par notre rédaction, Ludovic nous explique qu’il était en train de nettoyer la rue d’Arcole située non loin de Notre-Dame (4e arrondissement), lorsqu’un automobiliste garé juste devant lui, a jeté son mégot de cigarette sous ses yeux.

Des incivilités quotidiennes dans la capitale

Une incivilité que l’éboueur n’a pas manqué de le lui faire constater tandis qu’il filmait la scène avec son smartphone : « Le mec, il jette son mégot juste devant moi… » a-t-il lancé, ce à quoi l’automobiliste a répondu : « Il y a un problème ? je l’ai mis dans l’eau (…) » avant que ce dernier n’ajoute « Vas niquer ta mère… ».

Une scène monnaie courante à Paris dont est victime Ludovic qui a souhaité mettre en avant cette nouvelle incivilité. Il y a un an, Ludovic qui était suivi par les journalistes de Brut, avait déjà été agressé en plein reportage par un individu qui avait jeté une bouteille sous ses yeux, alors que ce dernier était en train de ramasser des déchets.

Ludovic, les larmes aux yeux, avait alors expliqué son ras le bol par rapport aux incivilités auxquelles il est régulièrement confronté à Paris. « C’est ça voilà… C’est ce genre de comportement là qui est… » explique Ludovic qui peine à retrouver ses mots : « Après on dit qu’on ne se fait pas agresser et tout…Voilà, la preuve est là » avait déclaré ce dernier qui est très suivi sur les Twitter et Tiktok.

Jérémy Renard