Accusé de harcèlement moral par une ex-compagne, Julien Bayou démissionne de son poste de secrétaire national d’Europe Ecologie-Les-Verts.

Le député écologiste Julien Bayou a publié un communiqué ce lundi 26 septembre au matin, dans lequel il démissionne de son poste. On ne constate pas de plainte, ni de procédure judiciaire contre l’ex-secrétaire du parti écologiste pour l’instant.

« Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont mes accusateurs-ices disent qu’ils ne sont pas pénalement répréhensibles, et dont je ne peux pour autant pas me défendre puisqu’on refuse de m’entendre. » Julien Bayou, dans son communiqué de presse du 26/09 à 7h02

Cette décision est la suite des accusations de violences psychologiques qui pesaient sur Julien Bayou, déjà deux mois plus tôt.

C’est sur le réseau social Twitter que la situation s’envenime une semaine avant sa démission et que plusieurs collectifs féministes s’indignent sur Twitter du cas non-puni du député. Sandrine Rousseau, militante au sein du parti EELV, prend la parole sur le plateau de l’émission « C à vous » sur France 5. La députée déplore l’état mental de l’ex-conjointe et souligne même une tentative de suicide de sa part.

Selon BFMTV, Julien Bayou a tenté de devancer le parti écologiste en présentant sa démission et cette affaire mènerait jusqu’à une possible explosion du parti. Le député tiendra une conférence ce lundi 26 septembre à 16h.

Suspicions de violences sexistes et sexuelles commises par Julien Bayou : on en parle avec @sandrousseau dans #CàVous ⬇️ pic.twitter.com/j8Er4kvwV3 — C à vous (@cavousf5) September 19, 2022

Léa Behnous