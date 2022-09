Après une journée très fatigante, vous ressentez le besoin de faire une longue sieste à la maison ou de regarder votre série préférée sur votre téléviseur à la maison sans avoir besoin de sortir de chez vous pour aller au cinéma.

Si vous êtes indécis quant au choix d’une série sur votre téléviseur Samsung, laissez-nous vous aider, le meilleur choix est The Bureau, cette série est un chef-d’œuvre de thriller d’espionnage qui plonge profondément dans le monde fascinant de l’espionnage et du contre-espionnage français et avec l’aide des services de votre téléviseur Samsung et des options qu’il offre, vous pouvez avoir la meilleure pause de la journée pour vous reposer et vous sentir mieux après une journée très fatigante.

Voici donc les meilleurs moyens de regarder cette série sur votre téléviseur Samsung :

1)- Connectez votre mobile à votre télévision :

Voici les étapes :

Ouvrez l’application SmartThings sur votre mobile.

Ouvrez Appareils et sélectionnez sur votre téléviseur Samsung.

Surfez sur le web et les sites web pour trouver la série.

Lorsque vous trouvez la série, cliquez sur l’épisode de votre choix et amusez-vous bien.

2)- Amazon :

Lancez le Tizen OS ou le Smart Hub et recherchez « Amazon Prime Vidéo » sur votre téléviseur Samsung, puis sélectionnez « Ajouter à la maison » pour installer l’application, une fois l’application est installée, connectez-vous à Amazon Prime Vidéo. Vous pouvez maintenant diffuser Amazon Prime Vidéo sur votre Samsung Smart TV.

Recherchez la série du The Bureau et commencez à regarder.

3)-Netflix :

C’est la même chose qu’Amazone Prime, vous devez d’abord télécharger Netflix pour l’utiliser sur votre téléviseur en suivant exactement les mêmes étapes que celles mentionnées précédemment.

Avec l’aide fournie par la plate-forme mondiale Netflix qui est disponible sur les téléviseurs Samsung, vous pouvez regarder le bureau librement sans faire face à aucun problème.

4)- Apollo :

Apollo est aussi une plateforme utilisée sur les téléviseurs pour regarder tous les types de films et de séries et voici comment la télécharger sur votre téléviseur :

Si vous souhaitez regarder Apollo sur votre téléviseur Samsung, vous pouvez télécharger l’application gratuite sur le Tizen OS ou le Smart Hub ou l’Amazon App Store. Une fois l’application installée sur votre appareil, vous pouvez rechercher l’icône Apollo Groupe TV et suivre les instructions fournies pour l’installer sur votre téléviseur Samsung. Une fois l’application installée, vous pouvez l’ouvrir depuis le Firestick en cliquant sur le bouton « Ouvrir » de l’écran d’accueil.

Une fois que vous avez téléchargé l’application Apollo TV, vous devez autoriser l’application à accéder aux fichiers et aux médias. Vous pouvez voir un guide de démarrage rapide sur l’écran d’accueil. Ensuite, localisez l’URL source et copiez-la. Une fois que vous avez l’URL, vous devez entrer votre mot de passe et votre nom d’utilisateur. Entrez le mot de passe que vous avez reçu par courrier. Vous êtes maintenant prêt à regarder Apollo sur votre téléviseur Samsung.

Regarder The Bureau en utilisant un VPN

En sachant que The Bureau est une série française, elle peut ne pas être disponible sur toutes ces plateformes dans votre région, donc en utilisant un VPN pour changer votre adresse IP ou votre localisation à une autre région où la série est disponible pour la regarder gratuitement sans aucun problème.

Pour avoir la possibilité de changer votre localisation sur votre téléviseur Samsung grâce à un VPN, vous devez l’installer à partir du Tizen OS ou du Smart Hub (Samsung TV n’utilise pas Google Play) de votre téléviseur.

Il y a de nombreuses applications de VPN qui vous permettent de satisfaire vos désirs, mais on sait que CyberGhost est le plus recommandé dans tous les domaines, non seulement pour la télévision ou pour regarder la télévision, mais aussi pour les téléphones lorsque vous jouez, appelez, etc.

Ce top Samsung TV VPN par Cyberghost, met à votre disposition un vaste réseau de plus de 8972 serveurs VPN répartis dans 91 pays, il est toujours prêt à offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience de streaming, afin de découvrir une large gamme de serveurs de streaming dédiés gratuitement, sans pub et zéro panne de connexion internet.

Mais cela ne veut pas dire que si vous ne pouvez pas télécharger le VPN de CyberGhost vous n’allez pas satisfaire votre besoin, il y a d’autres VPN qui sont aussi recommandés et conseillés par de nombreux utilisateurs comme par ExpressVPN.

ExpressVPN est compatible avec une large gamme de téléviseurs intelligents et d’appareils de streaming, tel que votre téléviseur Samsung.

Voici quelques étapes à suivre pour télécharger le VPN sur votre télévision :

Tout d’abord, inscrivez-vous à un VPN approprié.

Ensuite, cherchez votre VPN dans le Google Play (les téléviseurs Samsung ne vous permettent pas d’utiliser le Google Play donc utilisez plutôt le Tizen OS ou le Smart Hub Store) et installez l’application VPN.

Connectez-vous à un serveur dans le pays souhaité.

Enfin, ouvrez l’application verrouillée par région que vous souhaitez utiliser et commencez à regarder votre série (The Bureau).

En suivant les étapes et les instructions citées, vous pourrez profiter de la série en toute tranquillité grâce au service de votre téléviseur Samsung et passez un bon temps à regarder The Bureau.