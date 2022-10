Le jeune homme âgé de 21 ans a succombé à ses blessures après avoir été victime d’un coup de couteau à Juvisy-sur-Orge (Essonne).

Drame à Juvisy-sur-Orge ce dimanche. Un jeune homme de 21 ans est mort au cours d’une bagarre survenue dans un appartement situé au 28 jules Ferry.

Selon une source policière, les policiers ont été appelés aux environs de 14h00 suite à une victime grièvement blessée par arme blanche. Sur place, les fonctionnaires sont accueillis par deux personnes présentes devant le hall d’immeuble, amis de la victime, qui expliquent que leur copain a reçu un coup de couteau et qu’il se trouve dans la cage d’escalier.

Les policiers pénètrent à l’intérieur de l’immeuble et découvrent la victime née en 2001, allongée au sol, qui présente une grosse plaie à la gorge. Les fonctionnaires lui prodigue les premiers soins mais la victime devient inconsciente et décède quelques instants plus tard des suites de ses blessures.

Six personnes placées en garde à vue

Sur place les témoins précisent aux policiers que l’auteur du coup de couteau serait encore présent dans l’appartement où se serait produit la rixe. Les policiers entrent dans l’appartement et procèdent à l’interpellation de l’individu et de cinq autres personnes qui étaient présentes au moment du drame.

Une enquête est en cours et confiée à la sûreté départementale de l’Essonne, nous précise cette même source.

Selon les premiers éléments, c’est le prêt d’un véhicule qui aurait été réalisé vendredi soir qui pourrait être à l’origine de cette rixe.

L’enquête se poursuit.

Jérémy Renard