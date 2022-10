Les images filmées depuis quelques jours, montrant des personnes en train de remplir des jerrican ou bidons d’essence dans ses stations-services, ont provoqué la colère de nombreux usagers de la route. Plusieurs départements français ont déjà pris les devants pour mettre fin à ces pratiques…

La pénurie d’essence s’intensifie en France avec de plus en plus de stations-services à l’arrêt, faute de carburant. De son côté, la CGT a annoncé ce lundi à l’AFP, que les salariés de TotalEnergies reconduisaient leur grève à mardi, poursuivant ainsi les négociations concernant la hausse des salaires au sein du groupe.

Un arrêté qui devrait prendre effet ce mardi 10 octobre !

Face aux difficultés de réapprovisionnement, le gouvernement a pris des mesures concernant la vente et l’achat de carburant via des jerricans ou bidons. Selon France Info, il ne sera plus possible de remplir son jerrican ou son bidon à la pompe à essence dès ce mardi 10 octobre.

Plusieurs départements comme les Yvelines, La Meuse, La Seine-saint-Denis, le Val-d’Oise, Le Nord, La Somme ou encore le Vaucluse, ont déjà mis en place cette mesure par un arrêté préfectorale. L’ensemble des préfets devraient ainsi recevoir cette même instruction ce mardi, précisent nos confrères.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes avaient partagé des images montrant des personnes remplir leurs jerricans ou bidons à essence pour faire des stocks face à la pénurie de carburant. Des comportements qui avaient suscité la colère de plusieurs autres automobilistes qui patientent parfois des heures sans même trouver une seule goûte d’essence.

Les gens en pénurie d’essence aucune limite devant la police il voulait pas lâcher le pistolet 😭😭 #penuriecarburant pic.twitter.com/IWUroQ3xMM — MEM ⛄️ (@Alan__60) October 7, 2022

En grosse partie c'est a cause des gens comme sa…#penurie pic.twitter.com/zqeILVBXJN — ℕ𝕒𝕣𝕔𝕚𝕤𝕤'𝕚𝕜𝟙𝟛 (@Narc2Mars13) October 7, 2022

Jérémy Renard