Les abris de jardin sont l’un des derniers projets lancés par l’entreprise familiale Chaletdejardin. Après la maison en bois, le garage, ou encore le carport, le spécialiste de la construction bois préfabriquée répond à la demande des consommateurs et propose désormais des abris de jardin design offrant aux particuliers la possibilité de bénéficier d’un espace de vie supplémentaire et de profiter de leur jardin tout au long de l’année.

Depuis 1993, Chaletdejardin s’impose comme l’un des leaders européens dans le domaine de la construction en bois et des structures de glamping. Que vous soyez à la recherche d’une belle cabane pour vos enfants, d’un pool house ou d’un studio en bois à louer pour arrondir vos fins de mois, faites confiance à l’expertise de cette entreprise. Les modèles proposés sont déclinables à souhait et répondent aux trois exigences principales en matière d’aménagement extérieur : design, modulables et fonctionnels.

Une structure design

Sur Chaletdejardin, les abris de jardin font en moyenne 5mx4m. Ces dimensions ont été mûrement calculées pour que les constructions s’adaptent à tous les terrains. Les abris peuvent servir d’espace de stockage ou répondre à un besoin plus spécifique (salle de consultation, salle de sport à domicile, studio de photographie etc.). Ils peuvent également être personnalisés avec des kits terrasse et des murs interchangeables pour s’adapter au mieux à votre extérieur.

L’une des caractéristiques essentielles de la conception des constructions bois de Chaletdejardin est son engagement écologique en matière d’approvisionnement et de construction. Depuis son lancement, la société ne cesse d’obtenir des retours positifs de la part de ses clients qui n’hésitent pas à souligner son engagement en faveur de l’environnement et la qualité de ses produits.

Un bâtiment modulable

Les abris de jardin de Chaletdejardin sont conçus pour être pratiques. Ils sont construits à partir de bois de conifères de haute qualité tels que l’épicéa, le pin ou encore le cèdre, ce qui donne à chaque construction une qualité d’air et de lumière incomparable et des senteurs aromatiques propices au bien-être.

Qu’importe le modèle que vous choisirez, vous aurez la possibilité de choisir des fenêtres panoramiques ou des ouvertures plus petites, du simple ou du double vitrage, des portes plus ou moins larges, une disposition plus ou moins ouverte etc. L’entreprise met un point d’honneur à ce que chaque bâtiment soit modulable et personnalisable afin de répondre au mieux aux besoins et aux exigences de ses clients.

Une construction fonctionnelle

Toutes les constructions proposées par Chaletdejardin bénéficient d’une garantie de dix ans qui protège les acheteurs contre les problèmes liés notamment à l’usure du bois. Le kit est livré en quelques semaines et prêt à être assemblé. Chaque pièce est étiquetée et numérotée dans l’ordre de montage afin que l’acheteur puisse, s’il le souhaite, assembler lui-même sa structure.

Une fois en place, les abris de jardin peuvent répondre à une multitude de fonctionnalités. Ils sont à la fois polyvalents, esthétiques et se fondent parfaitement dans l’environnement d’un jardin. Cet investissement permet de bénéficier d’un espace de vie supplémentaire, de profiter du cadre d’un jardin, et de le rentabiliser tout au long de l’année.

