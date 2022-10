Le groupe Danone décide de se désengager de la plupart de ses activité en Russie, rejoignant de nombreuses multinationales qui ont suspendu ou arrêté leurs activités dans le pays.

C’est en ce vendredi 14 octobre que le géant français Danone partage un communiqué de presse annonçant sa décision de transférer et dé-consolider son activité en Russie.

Danone estime qu’il s’agit de la meilleure option pour assurer la continuité de la performance opérationnelle de cette activité, pour ses salariés, consommateurs et partenaires. Communiqué de presse Danone, Vendredi 14 octobre 2022

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Danone était l’une des rares multinationales n’ayant pas arrêté son activité en Russie. Le géant laitier a cependant précisé dans son communiqué que la décision doit encore être approuvée par les autorités compétentes.

A quel prix ?

Implanté en Russie depuis plus d’une vingtaine d’années, le pôle produits laitiers et d’origine végétale représente 90% de l’activité Danone en Russie. En d’autres mots, il représente 13 usines, 7200 employés et 5% de son chiffre d’affaires. Selon une estimation, cette opération pourrait entraîner une perte de millions d’euros, allant jusqu’à un milliard d’euros, relate de son côté BFMTV.

Danone conservera cependant en Russie les activités de sa branche « nutrition spécialisée », particulièrement productrice de lait infantile (Blédina, Aptamil).

Léa Benhous