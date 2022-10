Le chanteur Michael Benjamin, connu sous le nom d’artiste Mikaben, est mort en plein concert ce samedi 15 octobre à l’Accor Arena de Paris Bercy.

Le concert a viré au drame. Samedi soir, le chanteur haïtien, Michael Benjamin, connu sous le nom d’artiste Mikaben, victime d’une crise cardiaque, s’est écroulé sur la scène de l’Accor Arena de Paris Bercy, à la fin de sa prestation. Le chanteur, qui a été rapidement pris en charge par les secours, n’a malheureusement pas pu être réanimé. Ce dernier a été déclaré mort une heure plus tard après son malaise.

Les spectateurs choqués !

Le drame a été vécu par les 10.000 spectateurs venus assister au concert du groupe Carimi qui s’était reformé pour l’évènement après avoir été séparés pendant plusieurs années. Ces derniers ont été évacués et le concert a été immédiatement interrompu.

Mikaben qui était âgé de 41 ans, était un artiste très connu en Haïti. Il était le fils du chanteur Lionel Benjamin et avait grandi sous l’influence de la musique.

Sur les réseaux sociaux, les hommages ont afflué de la part des nombreux fans du chanteur. De nombreuses vidéos partagées par les internautes ont montré le chanteur sur scène quelques instants avant son malaise fatal.

Le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, a réagi sur Twitter au décès brutal du chanteur : « Je suis bouleversé par la nouvelle de la mort subite du jeune et très talentueux artiste Michael Benjamin « Mikaben ». C’est une grande référence de la musique haïtienne qui vient de s’éteindre. Le pays et la jeunesse haïtienne ont perdu une belle âme. Je présente mes condoléances à sa famille, ses amis et à la communauté musicale dans son ensemble. » a déclaré ce dernier.

Le pays et la jeunesse haïtienne ont perdu une belle âme. Je présente mes condoléances à sa famille, ses amis et à la communauté musicale dans son ensemble.#Haïti — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) October 15, 2022

J’ai eu beaucoup de mal à partager cette vidéo du concert de #Carimi, mais c’est le seul genre d’image que j’accepte de voir et partager. Au revoir #MikaBen pic.twitter.com/hdTS3G6ESg — Miguel Charles (@MonsieurKali) October 16, 2022

Jérémy Renard